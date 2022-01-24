МОЗ прогнозує двократне збільшення хворих на COVID-19 найближчим часом

Сьогодні, 24 січня, під час засідання РНБО розглядали й ситуацію щодо поширення коронавірусу в Україні та світі. Очільник МОЗ Віктор Ляшко озвучив прогнози відомства щодо захворюваності в країні.

МОЗ зафіксувало зростання кількості випадків коронавірусу у 2 рази. За словами Ляшка, це відбувається "у тиждень до тижня". Кількість госпіталізацій теж зростає, але всього на 5%.

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Ми прогнозуємо, що як мінімум буде у 2 рази більша кількість випадків (зараження коронавірусом – 24 канал), ніж яка була у нас в жовтні-листопаді. У той же час госпіталізацій буде менше, кількість смертей буде також менша,

– заявив Віктор Ляшко.

Як в Україні готуються до нової хвилі:

Країна вже отримала 20 тисяч доз препарату Ремдсивір.

На цьому тижні очікують реєстрацію препарату Молнупіравір, який призначатимуть амбулаторним пацієнтам для зниження ризиків COVID-19.

Молнупіравір очікують отримати й передати в медустанови у найближчі 10 днів.

Як проходитиме наступний спалах COVID-19

Міністр охорони здоров'я зауважив, що наступна COVID-хвиля проходитиме легше і на це є 2 причини. Перша причина – зросла кількість вакцинованих, друга причина – штам Омікрон, який, за попередніми даними, менш агресивний.

Хотів би назвати одну цифру – 18 тисяч. Це кількість врятованих життів, які за математичним моделюванням врятувала вакцинація… Якщо у нас буде зростати кількість вакцинованих, і будем збільшувати й нарощувати як і бустерну вакцинацію, так і основний курс щеплень, який складається з двох щеплень, то цю хвилю ми пройдемо більш спокійно.

– додав міністр.

Тож Віктор Ляшко закликав українців вакцинуватися і робити бустер, якщо настав час.

Постачання вакцини не припиняються

Бустерна доза вакцини вводиться не раніше ніж через 6 місяців після другого щеплення.

Глава відомства зауважив, що вакцини вистачить усім охочим – нині в країні є близько 10 мільйонів доз COVID-вакцин, які схвалила ВООЗ. Окрім цього, впродовж 2022 року в Україні очікують постачання 42 мільйон доз вакцин, тож дефіциту препаратів не прогнозують.