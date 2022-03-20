МОЗ України заборонило продаж та застосування білоруських лікарських засобів

Білорусь активно сприяє російським окупантам, які вторглися на територію України. Посіпакам ворога також доведеться відчути на собі відповідальність за злочини.

Міністерство охорони здоров'я України заборонило купувати та застосовувати ліки, які виготовлені в Білорусі. Учора, 19 березня, реєстраційні посвідчення цих препаратів припинили свою дію.

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Білоруські препарати під забороною

Відтак, в Україні заборонено продаж та застосування 39 лікарських препаратів, виробники або заявники яких мають юридину адресу або місця провадження діяльності у Білорусі. Ознайомитися зі списком заборонених препаратів можна за посиланям.

МОЗ повідомляє: відмова від ліків з Білорусі не несе жодної загрози українцям, адже усі їхні заводи виготовляли неоригінальні препарати. Аналогічні лікарські засоби виробляють українські фармкомпанії.

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