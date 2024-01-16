Білоруські військові поїхали на навчання в Росію: чи можуть вони поповнити ворожу армію

Білоруські військові поїхали навчатися в країну-агресорку – переймати досвід так званої "СВО". Владімір Путін, тим часом, ще від початку повномасштабної війни сподівається, що білоруси братимуть участь у війні проти України.

На думку екскомандира роти батальйону "Айдар" Євгена Дикого, цього не станеться. Він наголосив 24 Каналу, що Алєксандр Лукашенко хитрий та вміє "петляти".

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"Поки живий білоруський диктатор Лукашенко, думаю, цього не станеться. Він – колишній радянський голова колгоспу, який все життя вмів імітувати "бурхливу діяльність" і "наколювати" перевіряльників. Це – модель його відносин з Путіним", – сказав Дикий.

Інша справа – імітація "бурхливої діяльності". Російська та білоруська армія неодноразово проводили спільні маневри. Зокрема, навчання. При цьому Білорусь окупована, адже надала свою інфраструктуру росіянам. Також їм віддали запаси техніки та боєприпасів.

Білоруській армії й не сильно є чим (воювати – 24 Канал), якби вона вирішила у цю війну вписатися. Але вони роблять все, щоби саме напряму в війну не вступити,

– зазначив екскомандир роти батальйону "Айдар".

Як зауважив Євген Дикий, на кордоні України з Росією триває війна з такою інтенсивністю, як до повномасштабного вторгнення. Там працює артилерія та міномети, групи ДРГ. Українські військові на це відповідають.

"Інша ситуація на білоруському кордоні. Усе дуже напружено, але жодного пострілу. ДРГ тихенько лазять, а жодного міномета, жодної гармати ні разу взагалі там не прозвучало. І це, фактично, певний компроміс, на який йдуть обидві сторони", – сказав екскомандир роти батальйону "Айдар".

Доки живий білоруський диктатор

Алєксандр Лукашенко, на думку Дикого, всілякого утримує країну від прямого вступу у війну проти України. А Україна "відносно терпимо" ставиться до окупації Білорусі Росією.

"Поки живий Лукашенко – десь так і буде. А от, якщо росіяни його приберуть і поставлять саме напряму гауляйтера свого – це буде інша історія", – наголосив екскомандир роти батальйону "Айдар".

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