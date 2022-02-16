Може бути в другій половині лютого: розвідка Естонії дала новий прогноз про напад Росії

Естонська розвідка заявила, що Україні варто готуватись до нападу Росії у другій половині лютого. Там вважають, що саме тоді окупанти будуть готові розпочати повномасштабну військову операцію.

У Естонії наголошують, що для початку потрібне лише політичне рішення. У такому випадку в Європі зросте рівень військової загрози.

До теми Представник Москви в ЄС запевнив, що Росія не планує нового нападу на Україну

Для НАТО та Естонії небезпеки немає

Відомство запевняє, що війна в Україні не загрожує Естонії чи НАТО. Але підкреслює, що в майбутньому може посилитися політичний та військовий тиск Росії на країни Балтії. Це станеться за умови військового успіху Росії.

Навіть якщо керівництво Росії вдасться переконати утриматися від військової агресії, Естонія та інші західні країни мають бути готовими до більш тривалого військового тиску з її боку – прямі загрози війни стали невід'ємною частиною зовнішньої політики путінської Росії за останній рік,

– мовиться у повідомленні.

150 тисяч росіян біля кордонів України

Естонська розвідка зафіксувала, що за останню осінь та зиму Росія мобілізувала 150 тисяч людей на кордоні з Україною. Ворог розгорнув частини та засоби з усіх своїх військових округів, включаючи Далекий Схід, та всіх 12 армій. У Естонії наголошують, що це найбільше нарощування військової сили Росії за останні 30 років.

Також відомство зауважує, що Росія перекинула в регіон понад 60 мотострілкових та танкових батальйонів. Це крім того, що там постійно дислокуються три мотострілкові дивізії, одна повітряно-десантна дивізія та одна бригада морської піхоти.

Також росіяни прислали на кордон з Україною близько 10 ракетних дивізіонів "Іскандер" та понад 30 артилерійських та реактивних артилерійських дивізіонів.

Війська Росії біля наших кордонів

Попри те, що напад, який західні ЗМІ та розвідки "призначали" на 16 лютого, не відбувся, тривожні прогнози досі зберігаються. Росія заявляла, що нібито забирає частину військ. Але, наприклад, у НАТО заявляли, що цього не бачать.

За словами президента Володимира Зеленського, коли Росія дійсно забере свої війська, то це побачать усі. Глава держави наголошував: нормальні люди очікують на деескалацію. Він також запровадив 16 лютого День єднання в Україні.

Також СБУ закликала бути спокійними та не вестися на гібридну війну в інформаційному просторі. Відомство запевняло, що постійно аналізує різні сценарії розвитку подій у межах своєї компетенції.

Росія каже про закінчення навчань: дивіться відео