Може бути головним "контрабандистом": Німеччина розслідує роль Лукашенка в напливі нелегалів
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У Німеччині розслідують причетність самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка до масового напливу нелегалів. Його розглядають як "головного контрабандиста", який направляє потоки мігрантів до ЄС.
Так, розслідують причетність Лукашенка до контрабанди мігрантів з Білорусі через Польщу до Німеччини. Про ЗМІ пише, посилаючись на власні джерела.
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Німецька влада зараз розслідує дії Лукашенка як головного контрабандиста,
– пише ЗМІ.
Кілька тисяч нелегалів за 2 місяці
З серпня 2021 року з території Білорусі до Німеччини незаконно перебралися майже 4 000 мігрантів. Найчастіше – це вихідці з Іраку і Сирії. Спочатку вони потрапляють до Білорусі за студентськими візами.
Як нелегали потрапляють до ЄС
Як пише видання, після прибуття до Мінська прикордонники або міліція перевозить їх на ділянки польського кордону з мінімальною охороною. Коли нелегали потрапляють до ЄС, вони самостійно продовжують шлях у напрямку Німеччини.
Журналісти стверджують, що за перетин кордону з ЄС мігранти платять білоруській стороні близько 4 тисячі євро.Зверніть увагу! Раніше Польща заявила про рекордний наплив мігрантів з Білорусі. За добу до країни намагалися потрапити понад 660 людей.