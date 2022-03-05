Може бути певна пауза, – політолог про нестачу ракет в росіян

Війна Росії з Україною триває вже 10 добу. Є велика ймовірність, що в окупантів вже закінчуються ресурси, тому може бути пауза.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив політолог Володимир Фесенко. Він пояснив, що цю паузу Україна та її союзники повинні використати максимально.

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"У росіян вже почало виникати обмеження ресурсів, їм не вистачає ракет. Може бути певна пауза. Так, вони поповнюватимуть ці запаси, але ця пауза може бути використана для того, щоб максимально наростити сучасну протиповітряну оборону України", – пояснив Фесенко.

Він наголосив, що мовиться зокрема про роботу авіації.

Нестачу ракет вони, найімовірніше, компенсуватимуть бомбардуванням міст України,

– зазначив політолог.

Що робити союзникам

"Треба максимально передавати сучасні системи ПВО, просувати їх територією України, створювати опорні пункти, забезпечувати роботу фахівців наших та іноземних. Крок за кроком це розв'язуватиме проблему з закриттям неба над Україною", – зауважив Фесенко.

Варто зазначити, що у НАТО не готові підсилювати Україну ні у небі, ні на землі.

Фесенко про ресурси Росії та дії союзників: дивіться відео