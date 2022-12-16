У Білому домі відповіли, чи бачать ознаки підготовки до повторного наступу на Київ

У США наразі не бачать ознак неминучого повторного наступу на Київ. Однак взяли до увагу заяву головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

США уважно стежитимуть за ситуацією. Про це заявив координатор з питань стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі.

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США не бачать жодних ознак неминучого удару по Києву, але уважно стежитимуть за цим,

– сказав Кірбі.

Що цьому передувало

Генерал Залужний заявив, що Росія може мобілізувати 200 тисяч нових військовослужбовців і розпочати штурм Києва навіть у січні. Водночас додав, що нову велику хвилю мобілізації в Україні не варто очікувати. ЗСУ готові до будь-яких варіантів.

Головнокомандувач пояснив, що людей вистачає, але в Україні недостатньо ресурсів, щоб проводити великі операції. За його словами, Україна може вийти на кордони станом на 23 лютого, якщо отримає 300 танків, 600 – 700 БМП і 500 гаубиць.

До речі, міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що Росія, схоже, продовжить мобілізацію. Країна-агресорка справді може піти в наступ зі своєю незмінною тактикою – "м'ясорубка". Тобто окупанти кидатимуть в бій своїх людей, акцентуючи на кількості, а не на якості.