Може бути прологом до перемоги України, – Огризко про зустріч на базі Рамштайн

Американці взяли в руки прапор лідерства щодо допомоги Україні. Вони прагнуть, аби наша держава була здатна подолати російську агресію. Також Америка вирішила допомагати нам не самотужки, а об'єднати навколо цієї праведної місії багато сильних країн світу.

Про це розповів міністр закордонних справ України 2007 – 2009 років Володимир Огризко в ефірі 24 каналу. Він також додав, що США вдається згуртовувати весь цивілізований світ довкола нашої війни.

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Стосовно фрази, яку сказав Ллойд Остін про "небо і землю", то це дуже схожий вислів до нашого – "кров з носа". Це свідчить про справді віддану підтримку, пояснює Володимир Огризко.

Я дуже вірю в те, що сьогоднішня зустріч на базі Рамштайн стане прологом до перемоги України в цій війні. Це – рубіж, він дає мені розуміння того, що ми крокуємо правильним шляхом,

– запевняє Огризко.

Нагадаємо, на авіабазі Рамштайн у Німеччині проходить зустріч міністрів оборони понад 40 країн світу. Вони зібралися, аби обговорити підтримку України у війні з Росією. Перші результати зустрічі прокоментував глава Офісу Президента Андрій Єрмак. Він зауважив, що від союзників України вже лунають позитивні сигнали єдності.

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