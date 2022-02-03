Може дійти до відставки, – Щербина про ймовірне звільнення Монастирського
Джерело:24 канал
Існує можливість, що Денис Монастирський ймовірно піде у відставку. Однак влада не спішитиме з ухваленням такого рішення.
Таку думку висловив головний редактор "РБК-Україна" Сергій Щербина. Він переконаний, що знайти нового міністра внутрішніх справ було б не так просто.
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Чи може Монастирський піти у відставку
На запитання ведучого, чи може дійти до відставки Дениса Монастирського, Щербина відповів ствердно.
Може дійти. Думаю, що може дійти, але річ у тому, що команда влади, на мій погляд, буде зважувати ризики.
Він заявив, що може виникнути така ситуація, коли відставка буде невідворотною і таке рішення доведеться ухвалити. "Жертвувати меншим заради порятунку більшого", – додав Щербина.
Водночас, за його словами, влада не поспішатиме з тим рішенням, бо когось доведеться призначити новим міністром внутрішніх справ. Найскладніше у цьому не лише знайти людину, яка погодиться стати очільником МВС, а й провести її через сесійний зал – зібрати достатню кількість голосів.
Ймовірна відставка Монастирського: що відомо
- У Дніпрі на заводі "Південмаш" 20-річний нацгвардієць Артем Рябчук розстріляв 5 людей.
- Після трагедії командувач Нацгвардії Микола Балан подав у відставку.
- В Україні з'явились чутки, начебто у відставку може піти і Денис Монастирський.
- Нагадаємо, що на посаду його признали 16 липня 2021 року.