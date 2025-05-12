Може допомогти в закінченні війни: Зеленський обговорив з Ердоганом деталі зустрічі в Туреччині

Володимир Зеленський обговорив з Ердоганом ключові деталі зустрічі у Стамбулі. За словами президента України, така зустріч може допомогти у завершенні війни.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

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Зеленський говорив з Ердоганом

Володимир Зеленський висловив вдячність Ердогану за підтримку та готовність на найвищому рівні сприяти дипломатії.

"Однаково бачимо необхідність припинення вогню", – зазначив президент України.

За словами лідера, потрібно, щоб партнери забезпечили моніторинг припинення вогню.

Ми готові до прямих перемовин із Путіним. І дуже важливо, що ми всі разом у Європі працюємо заради довгострокового гарантування безпеки. Будемо в постійному контакті з Америкою,

– наголосив гарант.

Зеленський повідомив, що вони домовилися з Ердоганом про подальшу спільну роботу "заради того, щоб мир був".

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До слова, президент США Дональд Трамп заявляв, що очікує отримати дуже хороші результати від зустрічі у Туреччині. Він переконаний, що Зеленський і Путін будуть там. Крім того, президент США заявив, що може бути присутнім особисто.