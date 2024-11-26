Над Капустиним Яром закрили повітряний простір: наскільки реальна загроза удару "Орешником"

За даними моніторингових каналів, з 25 по 30 листопада у період з 6 години ранку до 10 години вечора буде закрито повітряний простір над полігоном "Капустин Яр" в Астраханській області Росії.

Військовий експерт Владислав Селезньов сказав 24 Каналу, чи може зараз російська армія готуватися до чергового акту агресії з використанням балістичної ракети середньої дальності "Орешник". Нагадаємо, що з полігону "Капустин Яр" у Знаменську окупанти запустили нову балістичну ракету середньої дальності по Дніпру.

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Чи є загроза повторного удару "Орешником"

Владислав Селезньов зазначив, що насамперед варто орієнтуватися на заяви посольств ключових країн-партнерів, адже вони досить чутливо реагують на будь-які ризики для свого персоналу.

Такий варіант (новий удар ракетою "Орешник" – 24 Канал) виключати не можна. Вкрай важко дослідити, що відбувається на закритому військовому об'єкті. Я думаю, що лише розвідки провідних країн спроможні з'ясувати це більш детально,

– мовив військовий експерт.

До слова, 20 листопада через загрозу російського обстрілу тимчасово закрилися посольства США, Іспанії, Італії та Греції у Києві. До того ж Росія, ймовірно, попередить Сполучені Штати про застосування балістичних ракет, які спроможні долати відстань понад 1000 кілометрів.

Нагадаємо, що Сполучені Штати були коротко сповіщені перед запуском "експериментальної ракети" по Україні через "канали зменшення ядерної небезпеки". Про це заявили у Пентагоні, а також сказав рупор диктатора Дмітрій Пєсков.

Зверніть увагу! Вранці 21 листопада ракетний полігон "Капустін Яр" атакували дрони. За інформацією джерел Astra, щонайменше два БпЛА завдали ударів по 105-му майданчику полігону. Наразі офіційної інформації щодо наслідків цієї атаки немає.

По яких цілях б'ють ЗСУ

На думку військового експерта, Владімір Путін навряд чи піде на деескалацію російсько-українського протистояння. Диктатору важливо досягти планів та візій, заради яких у лютому 2022 року він розпочав так звану "спеціальну військову операцію".

Те, що ЗСУ мають змогу завдавати ракетних ударів по території Росії це надзвичайно важлива опція. Адже завдяки цьому Україна отримала можливість знищувати ворожий військовий потенціал,

– наголосив Селезньов.

Він зауважив, що українські ракети прилітають виключно по військових цілях: ворожих системах протиповітряної оборони, зокрема комплексу С-400, нафтопереробних заводах та заводах, які є компонентами російського оборонно-промислового комплексу, командних пунктах й пунктах управління та зв'язку російської армії.

"Така діяльність має відбуватися й надалі для того, аби ворожа армія вичерпувала свій наступальний потенціал. Поки що ми перебуваємо в складні ситуації. Ворог продовжує атакувати щонайменше на сімох ділянках фронту", – додав військовий експерт.