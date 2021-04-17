Росія збільшує кількість військових у Криму: чи може Путін напасти з моря

Росія стягує свої війська до кордонів з Україною. За даними дослідників CIT, ешелони з російською десантною технікою розташовані на північному сході Криму. Наразі десантно-штурмових підрозділів Росії з озброєнням на півострові більше, ніж у Ростовській області.

За допомогою Керченського мосту Росія перекидає до Криму важку артилерію. Десантники і мотострільці активно проводять навчання на полігонах Опук і Ангарський, у Чорному морі на стрільби вийшли малі ракетні кораблі, а в Азовське море заходять катери Каспійської флотилії Росії.

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Попри це військовий оглядач Михайло Жирохов переконаний, що українська артилерія здатна зупинити ймовірний наступ російських десантників з боку Азовського моря.

"Наша артилерія здатна завдати досить значних втрат. Втрати особливо під час висадки на Азовському узбережжі будуть величезні. Звісно, в Росії ніхто ніколи не зважав на втрати, головне, виконати завдання. Ми за ціною не постоїмо", – заявив він.

Патрушев відвідав окупований Крим

Секретар Радбезу Росії Микола Патрушев вважає, що Україна "готує провокації в Криму за підтримки США, ЄС та НАТО". Таку заяву він зробив під час офіційного візиту на окупований півострів.

Приводом для початку військових дій можуть стати організовані Україною за підтримки США провокації зі загибеллю військовослужбовців та втратою військової техніки,

– сказав Патрушев.

Діяльність "Кримської солідарності" в Криму

"Кримська солідарність" – це відповідь на політичні репресії російської влади в Криму проти представників кримськотатарського народу. Цей рух об'єднав людей для захисту від тиску. Вже 5 років адвокати правозахисники допомагають родинам політв'язнів. Засуджених та заарештованих вже понад 100 людей. Російська влада звинувачує їх в участі в терористичній організації. Однак тиск ще більше згуртовує об'єднання.

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