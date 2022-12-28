Захід розглядає 3 сценарії ескалації війни в бік НАТО: на що сподівається Кремль

Авторитетний американський аналітичний центр RAND оприлюднив матеріал щодо можливої ескалації війни від Росії в бік НАТО у 2023 році. Окупанти гіпотетично можуть завдати удари по території Північноатлантичного альянсу, щоб підняти ставки у війні.

Про це 24 каналу розповів політолог Андрій Вігірінський. За його словами, у RAND розглядають, як один із можливих сценаріїв подальшого ходу війни, 3 варіанти ескалації війни від Росії в бік НАТО. Усі вони передбачають удар по інфраструктурі Альянсу.

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Один із варіантів – удар по військових чи морських базах НАТО. Другий – удар по території Польщі, через яку йде постачання міжнародної допомоги для ЗСУ. Третій – удар по певному пустому складу, щоб продемонструвати власні можливості.

Коли є такі документи від аналітичних центрів, які щорічно отримують контракти на 300 – 500 мільйонів доларів від розвідки, Пентагону… Напевно, ми з вами повинні ставитися до прогнозів відставних генералів з повагою. Але й усвідомлювати, що світ розглядати і варіанти ескалації від Росії на території НАТО,

– зауважив Вігірінський.

Звісно, це лише один із можливих варіантів. Ніхто не може підтвердити, що таке дійсно станеться. Але світ готується до різних варіантів розвитку війни в Україні.

Які будуть наслідки від гіпотетичного удару Росії по НАТО – спрогнозувати складно. Це може як прискорити момент програшу окупантів, так і збільшити загальну невизначеність.

Чи вигідно Росії атакувати НАТО

Як наголосив Вігірінський, атакувати НАТО, щоб захопити нові території, для Росії безперечно невигідно. Окупанти й в Україні нічого не можуть захопити. Але завдати такого удару, щоб продемонструвати, нібито НАТО нездатне захисти власні кордони, Росія цілком може.

Та й зрозуміло – складно спрогнозувати, що у свідомості представників Кремля. Їхні дії важко піддають логіці.

Є ще інший бік. Коли у вас немає можливості досягти цілей на фронту щодо України, то ви постійно будете змушені грати на підвищення. Не зможете просто відзадкувати. Тому вони можуть піти шляхом ескалації та накачування суспільства інформацією, що нібито воюють з НАТО. І потім йде удар по НАТО,

– зазначив Вігірінський.

Після чергового промивання мізків населення Росії може бути готове до загальної мобілізації, військової економіки тощо. Також можна припустити, що в такому випадку Кремль спробує сформувати певний військовий союз із країн, яких вони вважають друзями. Це – Китай, Іран, КНДР тощо. Але не країни ОДКБ.

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Не варто забувати, що для окупантів ганебно програвати у війні з Україною. Тому вони й постійно розповідають, що нібито воюють з НАТО або США. Їм буде легше пояснити поразку від таких суперників для свого суспільства.

"Це пояснити російському суспільству, напевно, буде легше. Але воно розгрібатиме це все в наступні 10 – 20 років – складніше питання. Це може сформувати ресентимент, на якому базується сьогоднішня російська ідеологія", – підкреслив Вігірінський.

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