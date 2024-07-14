У разі нападу Росії: Німеччина і НАТО розробляють план перекидання військ на схід Європи

Бундесвер та НАТО розробляють стратегію швидкого перекидання військ на схід Європи у разі агресії Росії. Оперативний план передбачає мобілізацію до 800 тисяч солдатів.

За інформацією міжнародних аналітиків, "Оперативний план Німеччина" включає детальну стратегію транспортування великої кількості військових і техніки через Німеччину. Це стане відповіддю на можливу загрозу з боку Росії.

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План на випадок російської агресії

Планування охоплює не лише військові аспекти, а й цивільну інфраструктуру, яка має забезпечити пропускну спроможність для пересування армійських підрозділів.

Автомагістраль А2 стане ключовою транспортною артерією, що з'єднає західні регіони зі столицею Берлін.

Згідно з планом, в разі нападу Росії, Німеччина має стати транзитною країною для стратегічного переміщення сил НАТО. Важливим аспектом є безпека маршрутів, особливо у місцях потенційної вразливості, як-от міст Хоенварте.

Водночас міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус наголошував, що до 2029 року його країна повинна бути повністю готова до оборони, зокрема збільшення оборонного бюджету та реформування системи призову.

Пісторіус визнавав, що наразі в Німеччини існують проблем з технікою, особовим складом та фінансуванням, які потребують негайного розв'язання.

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Водночас цими днями головний рупор Кремля Дмітрій Пєсков вкотре погрожував НАТО. Речник Путіна заявив, що європейські країни перетворюються на "потенційну жертву", домовившись про розміщення ракет "Томагавк" у Німеччині.