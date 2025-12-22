Чи може Росія піти у великий наступ на Півночі: в ISW звернули увагу на важливий нюанс
- Аналітики ISW не виявили ознак підготовки Росії до значного наступу на Сумщині чи Харківщині.
- Відсутність підготовчих дій, зокрема постійних повітряних атак безпілотниками, свідчить про неспроможність Росії розпочати масштабну наземну операцію на півночі України.
На Півночі росіяни намагалися прорвати кордон. Зокрема, українські військові повідомляли про бої на Сумщині, а кілька десятків мешканців одного із сіл окупанти вивезли на територію Росії.
Водночас аналітики вважають, що умов для початку нового наступу на кордоні з Сумською чи Харківською областями немає. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ISW.
Чи може Росія провести новий наступ на Сумщині чи Харківщині?
Наразі немає ознак, що ворожа армія готується або здатна на значний наступ на Півночі.
ISW не виявила жодних доказів, які б свідчили про те, що російські війська провели великомасштабну передислокацію сил у зону відповідальності Північного угруповання сил або поблизу північного міжнародного кордону України, яка могла б підтримати цілеспрямовану наступальну операцію,
– йдеться у звіті ISW.
Також аналітики звернули увагу на один важливий момент, а саме на зміни у російській тактиці на цьому напрямку. Окупанти не підготували поле бою до масштабного наземного наступу, як це було на Покровському чи Гуляйпільському напрямках.
Зокрема, не було довготривалих повітряних атак безпілотниками. А це, як зазначають аналітики, є частиною російської тактики на інших напрямках – ударами ослабити українську логістику та оборону перед наземними операціями.
"Відсутність такої підготовки поля бою в Сумській і Харківській областях заслуговує на увагу, оскільки такі операції з формування поля бою стали стандартним російським оперативним шаблоном для проведення наземних операцій", – наголошують аналітики ISW.
Водночас вони зауважили, що найближчими днями чи тижнями Росія, можливо, здійснить нові атаки на кордоні з метою інформаційного тиску: вплинути на мирні переговори та показати північний фронт як нібито такий, що руйнується, а також закликати Україну до якнайшвидшої капітуляції. До того ж раніше Путін неодноразово "анонсував" створення і розширення так званої "буферної зони" в Україні.
В ISW вважають, що про можливі наміри Росії провести наземну наступальну операцію на півночі України свідчитиме посилення повітряних ударів чи передислокація військ.
Втім, для цього росіянам доведеться знизити пріоритет південного і східного фронтів.
Яка ситуація на північному кордоні?
Днями окупанти перетнули кордон України на Сумщині та примусово вивезли понад 50 мешканців села Грабівське у Росію. Росіяни викрали переважно пенсіонерів. В ОВА кажуть, що жителі цього села відмовлялися евакуюватися.
21 грудня у ЗСУ писали, що у цьому населеному пункті тривали бої. Також там розповіли, що попри окремі повідомлення в медіапросторі, в сусідньому селищі Рясне росіян немає.
В ISW писали, що Росія захопила 2 села на Харківщині – Синельникове та Цегельне. А також аналітики повідомляли про атаки на невелике прикордонне село Сотницький Козачок.