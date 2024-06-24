Чи може ще Росія перемогти?

Кажуть, ми програємо цю війну. Ця думка, чудово лягає в мозок втомленим українцям, які іноді, здається, навіть тішаться від цієї колективної депресії. Під час літньої спеки плавить не тільки асфальт, але й мізки. Мізки, в які будь-що хоче залізти Росія, посіявши зневіру і відчай.

Недосяжна для Росії мета

Якщо ми програємо, то, виходить, що Росія виграє. Сама Росія воліє продавати цю думку всередині країни й по світу.

Читайте також Судова система для людей: як допомогти ветеранам повернутися до соціального життя

Але що для Росії було б перемогою? Може, ми забули, але Росія хотіла взяти під контроль всю Україну. Росія хотіла знищити суверенітет і незалежність України та поставити у Києві своїх маріонеток. Оце була б перемога Росії. Відновлення імперії малими зусиллями та швидкою спецоперацією на 2 – 3 тижні. Не великою війною, а швидким стрибком.

Чи змогла Росія це зробити? Ні. Чи наближається Росія до цієї мети? Ні. І навіть українці, що часто перебувають у депресії, не вірять у це. Бо інакше вартість нерухомості у Києві була б зовсім іншою.

У Москві і не тільки розуміють, що не здатні вже знищити незалежність України і тому не здатні перемогти. Росія, напружуючи всю свою імперську міць, може відкусити якусь територію. Але у Росії і так велика територія. Додаткові кілька сот квадратних кілометрів будуть на ній непомітні від слова зовсім і точно не можуть бути перемогою і не можуть бути метою. Мета для Росії недосяжна, і Кремль це чудово розуміє.

З погляду Росії, вони витрачають забагато ресурсів, повністю напружуючи свою економіку, скорочуючи всі витрати бюджету, що не стосуються армії, задля досягнення, яке буде зовсім непомітним на карті. Воно не зіставне з російськими амбіціями і заявленими 2 роки тому цілями. Яка ж це перемога? Який же це успіх?

Актуально Не захоплення України: єдина проблема, яка зараз тривожить Путіна

Перемога Росії можлива лише в одному випадку

Росія здатна завдавати нам болю і може отримувати від цього якесь садистське задоволення. Намагаючись таким чином перекрити для себе самої біль і розчарування від того, що мета, яку вона заявила і на яку витратила так багато ресурсів, недосяжна.

Ціна, яку заплатила і буде платити Росія ще багато років, завелика. У Росії це знають, хоч і намагаються продати зовсім інше. Кремль поводиться як малолітній хуліган, якого вдома чекає п'яний батько, що може побити просто так, і який в школі відбирає бутерброди у першачків. Чи може ще Росія перемогти? Тільки, якщо ми самі подаруємо Росії цю перемогу. Сама Росія перемогти не здатна.