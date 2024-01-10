Весь контингент – в Україні, – у ГУР оцінили, чи може Росія воювати проти Європи на суші

В інформаційному просторі часто можна почути про те, що Росія може розпочати наступ на Європу. У ГУР наголосили, що на суші країна-агресорка воювати не може, адже весь її контингент – в Україні.

Це сказав заступник начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скібіцький у подкасті "(не) Безпечна країна". Він зазначив, що Росія не має спроможностей, які дозволили б їй проводити стратегічні наступальні операції проти інших держав на суші.

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Вступ Європи у війну малоймовірний

На думку Вадима Скібіцького, малоймовірним може бути той розвиток подій, за якого Європа вступила б у війну. Те ж стосується прямої загрози для Фінляндії, країн Балтії або Польщі.

Поки ми стримуємо агресію Російської Федерації, таких можливостей (відкриття другого фронту – 24 Канал) у Росії немає. Вони не мають стратегічних резервів. Ви ж дивіться, ту ж саме протиповітряну оборону, підрозділи вони передислокували з Далекого Сходу, з півночі, з північних регіонів, для того, щоб посилитися і в Криму, і посилитися вздовж кордону з нашою державою. Це перше,

– наголосив Скібіцький.

Він також пригадав, що ворог уже приходив у 1939 році у Фінляндію. Тепер же вона – потужний гравець, який став частиною НАТО. Відтак, прогноз і оцінка, яку Скібіцький зробив, проста. За його словами, у країни-агресорки відсутні спроможності "проводити стратегічні сухопутні наступальні операції проти інших країн". Причина полягає в тому, що весь її ресурс сухопутного компонента спрямований і перебуває на території нашої держави.

Стосовно можливості завдання якихось окремих ударів, дальньої авіації, стратегічної авіації, це вже інше питання... Є виклик, але прямої загрози, що завтра почнеться війна в країнах Балтії (немає – 24 Канал). Там (у Росії – 24 Канал) немає вже ким воювати, просто-таки,

– підкреслив він.

Наостанок звернімо увагу на колосальні втрати, яких зазнає так звана "друга армія світу". За минулу добу на той світ відправили 800 окупантів. А от від початку повномасштабного вторгнення йдеться про 366 790 ліквідованих російських загарбників, які прийшли воювати проти України.