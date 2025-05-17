Наступ на Покровськ: у ISW проаналізували, чи зможе Росія оточити місто

Росіяни впродовж тривалого часу з усіх сил намагаються оточити Покровськ. Однак у окупантів навряд чи буде достатня кількість живої сили, матеріальних засобів і можливостей оперативного планування для проведення такої операції, або значного просування в напрямку Костянтинівки в найближчі місяці.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

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Чи є у росіян ресурси для наступу на кількох напрямках

Хоча просування російських військ на південний захід від Торецька поки що підтримує Покровський та Костянтинівський напрямки, російське командування, ймовірно, буде змушене найближчими тижнями визначити пріоритет через короткострокові обмеження в резервах живої сили і матеріальних засобів Росії.

Останні українські оцінки свідчать про те, що Росія поступово накопичує сили для повільного нарощування свого угруповання в Україні, проте, аналітики вважають, що наразі немає ознак формування достатнього оперативного резерву для одночасного ведення кількох активних наступальних дій.

Російські війська вже тривалий час намагаються прорвати українську оборону в районах Часового Яру і Торецька, що, ймовірно, ускладнило їхні плани щодо наступу на Костянтинівку та інші укріплені райони на цьому напрямку. Після стабілізації лінії фронту на південний захід від Торецька росіяни можуть взяти оперативну паузу, щоб дати змогу своїм силам у Часовому Яру та Торецьку досягти значного просування перед початком скоординованого наступу на Костянтинівку.

На що вказує активізація росіян на Покровському напрямку

Нещодавня активізація російських військ на північний схід, схід і південь від Покровська може свідчити про їхню оцінку того, що українська оборона в цьому місті слабшає, а отже – зростає шанс на оточення Покровська.

Російське командування, можливо, планує одночасний наступ як на Покровськ, так і на Костянтинівку. Проте спроба реалізувати обидві операції водночас може призвести до виснаження сил і підірве здатність російських військ досягти будь-якої з цих цілей.

Крім того, російські війська змушені балансувати між тиском на Торецьк і Покровськ та необхідністю зберігати ресурси для потенційного просування в бік Дніпропетровщини, захоплення Куп’янська, а також просування у напрямках Борової, Лимана, Сум і Харкова.

Нагадаємо, що загалом за минулу добу на фронті відбулося 145 бойових зіткнень. На Покровському напрямку окупанти провели 52 штурмові і наступальні дії.