Росія досі виготовляє ракети: у Повітряних силах зробили тривожну заяву про санкції

Юрій Ігнат заявив, що Росія має дефіцит ракет. Водночас країна-терористка продовжує їхнє виробництво. Докази цього – є.

Юрій Ігнат – речник Повітряних сил – під час брифінгу заявив, що деякі ракети, які окупанти застосовували восени та взимку, датовані літом 2022 року. Про це свідчать бирочки, інформує 24 Канал.

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Наразі вже знаходять ракети, виготовлені восени 2022 року. Окрім того, деякі з них випущені навіть без маркувань. Окупанти так квапилися, що написали дані нашвидку маркером.

З одного боку, це – добре. Загарбники використовують все, що виготовляють. Водночас є й погані новини: окупанти продовжують виготовляти ракети та мають запчастини для цього. Це свідчить, що, вочевидь, постачання триває. Мовиться про сотні запчастин, які виготовляють країни Заходу.

Ігнат наголосив, що контроль за дотриманням санкцій проти країни-терористки – необхідний.

Зеленський провів відповідну нараду

Володимир Зеленський нещодавно повідомив, що провів нараду, присвячену санкціям. Присутніми на ній були представники ГУР, Служби зовнішньої розвідки, уряду, ОП.

Дуже детально проаналізували, як Росія обходить санкції та хто їй допомагає. Різні країни, різні компанії, без яких Росія не змогла б виробляти засоби терору, зокрема ракети. На жаль, державі-терористу вдається використовувати технології світу через мережу постачальників, вдається обходити міжнародні санкційні режими,

– зауважив президент.

Зеленський наголосив: Україна бачить кожен напрямок обходу наявних санкцій. Кожен з них необхідно закрити.