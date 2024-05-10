Росія має ресурси для загострення у прикордонні: чи вистачить їх для наступу на Харків

Наразі серед основних питань ймовірність російського наступу для подальшого просування у бік Харкова. У Центрі протидії дезінформації РНБО розповіли, чи можливо це.

Станом на сьогодні найгарячішою ділянкою на полі бою є місто Часів Яр, у якому досі тривають запеклі бої. Відбиття російського наступу саме на цьому напрямку є надзвичайно важливим задля стримання окупаційних військ, які прагнуть просунутися у бік Харківщини.

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Буде багато вкидів

Останнім часом росіяни дедалі більше активізуються на полі бою. Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко окреслив рівень ймовірної загрози та оцінив спроможності ворожих військ.

Ворог має ресурси для активізації дій у прикордонні Харківщини. Сили оборони контролюють ситуацію,

– пояснив він.

Раніше зазначалося, що у ворога можуть бути ресурси для загострення у прикордонних районах Харківської області, але не для наступу на Харків.

За його словами, дії російських військ прогнозовані. Українців попереджають, що у мережі можуть з'явитися фейки про нібито наступ на Харків.

Важливо не плутати це зі здатністю захопити Харків, якої немає. Зараз буде багато вкидів по цій темі", – наголосив Коваленко.

Поточна ситуація у Харківській області

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що окупанти посилили обстріли на північному напрямку. Передусім противник завдає ударів по місту Вовчанськ. Усю ніч тривали обстріли з КАБів, РСЗВ та артилерії. Були безуспішні спроби ДРГ прорвати кордон.

Однак, за його словами, Збройні Сили України впевнено тримають позиції: не втрачено жодного метра. Угрупування противника не становить загрози для Харкова, його сил вистачає лише для провокацій на північному напрямку. Усі органи влади працюють, перебувають на місцях та виконують свої обов‘язки.

Закликаємо цивільне населення прикордонних населених пунктів бути в укриттях, адже для ворога немає різниці завдавати ударів по військовій інфраструктурі чи по цивільним беззбройним людям,

– наголосив посадовець.

У ГУР МО заявили, що росіяни можуть готувати наступ на Сумську та Харківську області наприкінці травня або на початку червня. За словами заступника начальника української розвідки Вадима Скібіцького, ворог зосередив на кордоні з Харковом 35 тисяч військових. Утім, противник хоче збільшити цю кількість до 50 – 70 тисяч. На думку Скібіцького, цього недостатньо для того, аби провести операцію для захоплення Харкова чи Сум.