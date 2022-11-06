"Дід бункерний це розуміє, в Росії почали готуватися": чи може армія піти проти Путіна
Російські військові в Україні перебувають у дуже складному становищі. Вони постійно зазнають величезних втрат, а поповнення та підсилення мобілізованими, якого так чекали, не дає результату, оскільки новобранці не мають жодного досвіду та вмінь.
Лише військові можуть збунтуватися
Врешті-решт, можна припускати, що в якийсь момент їм це набридне, вони усвідомлять, що воюють, калічаться та гинуть в Україні ні за що, та підіймуть бунт проти Кремля. Про це 24 каналу розказав колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.
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За його словами, це розуміє навіть сам бункерний дід Путін. Адже зовсім нещодавно у Москві, біля самого Кремля проводили навчання на випадок заколоту проти нинішньої влади. Федеральна служба охорони виганяла на Червону площу БТРи, різноманітну важку техніку та імітувала евакуацію суперповажних осіб, найповажніших осіб з російської еліти.
Тобто Кремль проводив тренування та моделював розвиток подій на випадок можливого повстання. Звісно, жодної інформації, до чийого ж заколоту готувалися у Москві, не було. Але, найімовірніше, вони усвідомлюють, що саме військові можуть стати тією силою, що повстане проти Путіна.
Журналістів в Росії немає, партій незалежних немає, громадських рухів немає, народ там забитий. Хто може? Тільки озлоблені російські військові,
– наголосив Ступак.
Він додав, що це доводить – російська влада усвідомлює, що ледь не всі її кроки приводять до того, що армія просто втрачає людей, ресурси, мотивацію, авторитет і навіть самоповагу.
Чи реальний заколот проти Путіна
Утім, попри величезну ймовірність та обставини, які складаються на користь цього, Ступак не вірить у справжній та потужний бунт російських військових. Він вважає, що окупанти просто кидатимуть зброю на передовій зі словами: "Я втомився, я йду додому".
Вони будуть намагатися повертатися додому, незважаючи на погрози керівництва кримінальними справами, величезними термінами покарання, розстрілами. І от коли таких військових буде дуже багато, цей вал вже неможливо буде зупинити.
Іван Ступак про ймовірність масштабного бунту серед російських військових: дивіться відео
Втрати Росії у війні
Звісно, одним із найбільш демотивуючих факторів для росіян є їхні величезні втрати на фронті та в тилу. Адже, станом на ранок 6 листопада, з моменту повномасштабного вторгнення українські захисники ліквідували вже майже 76 тисяч окупантів.
Так само вражають і їхні втрати у техніці:
- танків – 2765 одиниць,
- бойових броньованих машин – 5611 одиниць,
- артилерійських систем – 1781 одиниця,
- РСЗВ – 391 одиниця,
- засобів ППО – 202 одиниці,
- літаків – 277 одиниць,
- гелікоптерів – 260 одиниць,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1465 одиниць,
- крилатих ракет – 399 одиниць,
- кораблів / катерів – 16 одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4184 одиниці,
- спеціальна техніка – 155 одиниць.