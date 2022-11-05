Жданов пояснив, чи мають можливості ЗСУ бити по аеродромах Росії
Ракет середньої дальності сухопутного базування крім Росії, Ірану та КНДР, немає ні в кого. Україна не може вийти на вільний ринок та придбати таке озброєння.
Про це розповів військовий експерт Олег Жданов. Він зазначив, що у США прискореними темпами створюють ракету на 500 кілометрів для пускових установок типу HIMARS.
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"Якщо навіть Україна вийде на вільний ринок, то зіткнеться з тими самими виробниками. В США ринок регулюється державою. Так, він приватний, комерційний, але держава все одно його контролює, тому якщо Білий дім не захоче продавати ракети, то цього ніхто не зробить", – зазначив Жданов.
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США не готові
За словами військового експерта, генерал Валерій Залужній у своїй статті говорив, що нам потрібно дати ракети приблизно такої дальності, як в Росії. Якщо ворог має ракети на тисячу кілометрів, то нам потрібні такі ж, щоб можна було бити по військових об'єктах на таку глибину.
Паритетність зброї – це саме те, про що говорив наш головнокомандувач. Я так розумію, що президент також поділяє цю точку зору. Проте США не готові зараз передавати нам ракети навіть на 300 кілометрів, – розповів Жданов.
Він додав, що попри це Україна має можливість використовувати дрони.
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