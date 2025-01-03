Зеленський заявив, що Україна не погодиться на зменшення армії до 40 – 50 тисяч

Володимир Зеленський заявив, що Росія наполягає на зменшенні чисельності української армії до 40 – 50 тисяч. Однак Україна не піде на цей крок, адже з такою армією війна зруйнує державу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю глави держави та першої леді. У ньому президент наголосив, що росіянам ніхто не подарує тимчасово окуповані території та незалежність України.

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Чи може Україна зменшити чисельність Збройних Сил

Володимир Зеленський заявив, що справедливий мир передбачає сильну Україну. За словами глави держави, йдеться про серйозні гарантії безпеки та недопущення того, що Путін знову прийде з агресією.

Це сильна армія, а не те, на що розраховує Путін, 40 – 50 тисяч призову — ми розуміємо, що з такою армією війна зруйнує, не буде більше незалежної України,

– пояснив президент.

Він наголосив, що саме зараз Україна має історичний шанс досягти остаточного результату в багаторічній боротьбі за незалежність.

Зеленський сказав, що Путін пропонує юридично затвердити втрати українських територій, зменшити армію до 40 – 50 тисяч та проголосувати в парламенті за нейтральний статус щодо НАТО. Однак, за словами президента, "ніхто їм (росіянам, – 24 Канал) все одно не буде віддавати ні наші землі, ні нашу незалежність".

До слова, у цьому інтерв'ю Зеленський також заявив, що за один день війна в України не завершиться. Втім, він сподівається, що президентство Дональда Трампа може сприяти швидшому завершенню гарячої фази війни.