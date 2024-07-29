Російський фейк про "закінчення війни 1 листопада": Подоляк сказав, що за ним стоїть

В українських соцмережах з'явився фейковий документ, у якому вказано, що війна з Росією нібито закінчиться 1 листопада цього року. А вивід окупаційних військ буцімто розпочнеться 1 лютого 2025.

Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що це є лише відвертанням уваги наших партнерів. Росія хоче знизити інтенсивність бойових дій і використовує для цього все, що тільки може.

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Чому з'явився такий "документ"

Так звана російська політична еліта не є раціональною, тому не зацікавлена у логічному розв'язанні війни. Не зазнавши серйозних поразок на лінії фронту, ворог не розглядатиме жодного адекватного рішення.

Навіть зараз, коли ми бачимо суттєве збільшення агресивного внутрішнього протесту у Росії, все одно немає ніяких змін.

У Москві ніколи не ухвалять таких рішень. Вони переконуватимуть, що дотиснуть, виграють, не дивлячись на втрати, зокрема репутаційні. Для них головне перемогти українську коаліцію,

– наголосив Михайло Подоляк.

Країна-агресорка прагне контролювати свою країну, розвивати мілітарний компонент, проводити мобілізації та наступні етапи війни, теракти, політичні вбивства. Її мета – масштабувати хаос у світі.

Тому всі документи, де є раціональний підхід, закінчення війни – це фейки. Росія до такого не готова.

Для чого цей фейк потрібен? Щоб зменшити увагу України чи проукраїнської коаліції, психологічно вплинути на настрої людей, сказати, мовляв, ще трошки й нібито будуть якісь домовленості,

– підкреслив Михайло Подоляк.