Російський фейк про "закінчення війни 1 листопада": Подоляк сказав, що за ним стоїть
В українських соцмережах з'явився фейковий документ, у якому вказано, що війна з Росією нібито закінчиться 1 листопада цього року. А вивід окупаційних військ буцімто розпочнеться 1 лютого 2025.
Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що це є лише відвертанням уваги наших партнерів. Росія хоче знизити інтенсивність бойових дій і використовує для цього все, що тільки може.
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Чому з'явився такий "документ"
Так звана російська політична еліта не є раціональною, тому не зацікавлена у логічному розв'язанні війни. Не зазнавши серйозних поразок на лінії фронту, ворог не розглядатиме жодного адекватного рішення.
Навіть зараз, коли ми бачимо суттєве збільшення агресивного внутрішнього протесту у Росії, все одно немає ніяких змін.
У Москві ніколи не ухвалять таких рішень. Вони переконуватимуть, що дотиснуть, виграють, не дивлячись на втрати, зокрема репутаційні. Для них головне перемогти українську коаліцію,
– наголосив Михайло Подоляк.
Країна-агресорка прагне контролювати свою країну, розвивати мілітарний компонент, проводити мобілізації та наступні етапи війни, теракти, політичні вбивства. Її мета – масштабувати хаос у світі.
Тому всі документи, де є раціональний підхід, закінчення війни – це фейки. Росія до такого не готова.
Для чого цей фейк потрібен? Щоб зменшити увагу України чи проукраїнської коаліції, психологічно вплинути на настрої людей, сказати, мовляв, ще трошки й нібито будуть якісь домовленості,
– підкреслив Михайло Подоляк.