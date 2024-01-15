Відстрочка від армії: чи відкриває вона кордони для військовозобов'язаних

В умовах воєнного стану в Україні, введеного після початку повномасштабної війни, військовозобов'язані з відстрочкою мають можливість виїзду за кордон. Однак за певних умов.

Андрій Демченко, речник ДПСУ, підтвердив, що правила перетину кордону для військовозобов'язаних не змінилися. Виїзд можливий за наявності всіх необхідних документів, які підлягають ретельній перевірці прикордонниками. Про це інформує 24 Канал з посиланням на національний телемарафон.

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Правила виїзду залишаються стабільними

Демченко наголосив на важливості дотримання наявних правил та процедур, які дозволяють певним категоріям військовозобов'язаних з відстрочкою перетинати кордон. Він рекомендував громадянам уважно вивчати вимоги та мати належний пакет документів.

Завжди рекомендується уважно ознайомлюватися з правилами перетину кордону, щоб розуміти, чи відповідаєте ви критеріям для перетину кордону та які документи вам потрібні,

– зазначив Андрій Демченко.

Військовозобов'язані, які планують виїзд за кордон, повинні заздалегідь підготувати всі необхідні документи та переконатися у їх відповідності до встановлених критеріїв. Важливо звернути увагу на деталі, які можуть вплинути на рішення прикордонної служби щодо дозволу на перетин кордону.

Категорії, які можуть перетнути кордон