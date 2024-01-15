Відстрочка від армії: чи відкриває вона кордони для військовозобов'язаних
В умовах воєнного стану в Україні, введеного після початку повномасштабної війни, військовозобов'язані з відстрочкою мають можливість виїзду за кордон. Однак за певних умов.
Андрій Демченко, речник ДПСУ, підтвердив, що правила перетину кордону для військовозобов'язаних не змінилися. Виїзд можливий за наявності всіх необхідних документів, які підлягають ретельній перевірці прикордонниками. Про це інформує 24 Канал з посиланням на національний телемарафон.
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Правила виїзду залишаються стабільними
Демченко наголосив на важливості дотримання наявних правил та процедур, які дозволяють певним категоріям військовозобов'язаних з відстрочкою перетинати кордон. Він рекомендував громадянам уважно вивчати вимоги та мати належний пакет документів.
Завжди рекомендується уважно ознайомлюватися з правилами перетину кордону, щоб розуміти, чи відповідаєте ви критеріям для перетину кордону та які документи вам потрібні,
– зазначив Андрій Демченко.
Військовозобов'язані, які планують виїзд за кордон, повинні заздалегідь підготувати всі необхідні документи та переконатися у їх відповідності до встановлених критеріїв. Важливо звернути увагу на деталі, які можуть вплинути на рішення прикордонної служби щодо дозволу на перетин кордону.
Категорії, які можуть перетнути кордон
- Непридатні до військової служби. Чоловіки з інвалідністю, що мають відповідне посвідчення, можуть виїхати (довідка не підходить, також це не стосується обмежено придатних).
- Тимчасово непридатні до військової служби. Громадяни зі статусом тимчасово непридатних до військової служби мають право на перетин кордону за наявності відповідних документів.
- Багатодітні батьки. Чоловіки, які виховують трьох та більше дітей, можуть виїхати за кордон. Для цього потрібні свідоцтва про народження дітей, свідоцтво про шлюб або рішення суду.
- Батьки-одинаки. Чоловіки, що самостійно виховують дитину віком до 18 років мають відповідне право. Обов'язкові документи: свідоцтво про народження дитини, свідоцтво про смерть або документ про позбавлення матері батьківських прав.
- Чоловіки з інвалідністю. Документи для перетину кордону: довідка №157-1/о, посвідчення інваліда, пенсійне посвідчення або документ про призначення соціальної допомоги. Довідка про інвалідність, отримана за кордоном, не є підставою для виїзду.
- Супровід хворого за кордон. Чоловіки, які супроводжують особу з інвалідністю І чи II групи або доглядають за хворими батьками, дружиною чи дітьми, можуть перетнути кордон. Обов'язково вони повинні мати документи, що підтверджують стан здоров'я особи, яку вони супроводжують.
- Чоловіки, що проживають за кордоном на постійній основі. Виїзд можливий за наявності штампа в паспорті про постійне проживання за кордоном.
- Військові відрядження. Військовослужбовці можуть виїжджати за кордон на лікування чи реабілітацію. Необхідне направлення на лікування та лист від МОЗ щодо прийняття громадянина на лікування.
- Водії та волонтери. Водії компаній з ліцензією на міжнародні перевезення вантажів можуть перетинати кордон. Виїзд водіїв-волонтерів можливий у разі перевезення вантажів для ЗСУ, гуманітарної та медичної допомоги.
- Працівники залізниці та моряки. Працівники залізничного сполучення та моряки можуть залишати територію з наявністю трудового договору та листа судновласника чи оператора.
- Спортсмени та артисти. Спортсмени, тренери та артисти можуть виїжджати за кордон за наявності рішення Міністерства спорту чи культури.