Може затопити трасу: в Україні прогнозують підняття рівня води

У Державній службі надзвичайних ситуацій попередили про збільшення рівня води у водоймах України. Мовиться відразу про декілька річок.

Згідно з даними Укргідрометцентру, 5 січня, в нижнiх течiях річок Закарпатської області та на Тисi рівень води збільшиться на 0,5 – 1 метра.

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Ще ріки можуть вийти з берегів

У ДСНС попередили також про можливе затоплення заплави річок Тиса біля постів Тячiв і Хуст, Рiка – Хуст, Тересва – Нересниця, Боржава – Верхні Ремети, Латориця – Мукачево, Шопурка – Кобилецька Поляна. Там прогнозують ІІ рiвень небезпеки (помаранчевий).

Крім того, з 5 до 7 січня на Латориці біля Чопа, продовжиться підвищення рівня води на 2 – 2,5 метра, з виходом води на заплаву та можливим початковим затопленням дороги Геївці – Тисянка Ужгородського району Закарпатської області (ІІ рівень небезпеки).

Натомість 6 – 9 сiчня на рiчках басейну Захiдного Бугу прогнозують відновлення пiдйомів рiвнiв води на 0,1 – 0,5 метра.

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У ДСНС додали, що мiсцями можливий початковий вихiд води на заплаву. На ріці Захiдний Буг бiля міста Кам'янка-Бузька продовжиться подальше затоплення заплави.