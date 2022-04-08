Може затягнутись на роки, – Бутусов припустив, коли закінчиться війна

Поки ворог контролює найбільшу в Україні атомну станцію, тримає під контролем коридор до Криму – ми усі в страшенній небезпеці.

Потрібно не дозволити Росії стабілізуватись на цих позиціях. Про це в ефірі 24 каналу сказав журналіст та засновник Цензор.Нет Юрій Бутусов.

Увага Миттєвого маршу на Київ вже ніколи не вдасться повторити, – Бутусов

Оскільки для нас це вкрай невигідно. А також може дуже дорого коштувати.

Це все означає, що війна може затягнутись на роки,

– пояснив він.

Тому, як він зазначив, для усіх нас зараз дуже важливо звільнити Маріуполь та південь України. У нас є достатньо зброї.

"Для ефективного наступу потрібна не лише зброя, а й чітке планування. Для якісного планування у нас зараз достатньо зброї", – наголосив Бутусов.

Війна може затягнутись на роки, – Бутусов: дивіться відео