Можемо говорити про переломну фазу, – Міноборони про війну в Україні

Українські військові продовжують протистояти російським загарбникам на усіх фронтах. Водночас нині вже можна говорити про переломну фазу війни.

Кожен день боїв робить перевагу на нашу користь. Про це повідомила заступника міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телеканалу "Рада" о 00:25 годині 3 березня.

Читайте також За тиждень війни ЗСУ знищили майже 9 тисяч росіян, – Зеленський

У ворога великі втрати як військової техніки, озброєння так і особового складу. Українці ж від шоку оговталися, об'єдналися і чинять потужний спротив разом із ЗСУ,

– сказала посадовиця.

Ганна Маляр додала, що нині вже є близько 30 випадків, де місцеві жителі відстояли свої міста.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!