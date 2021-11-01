Можемо подивитися у приціл, – Путін відкрито пригрозив кораблю НАТО

Володимир Путін пригрозив американському кораблю Mount Whitney. Судно прямує до Чорного моря, аби взяти участь в операціях НАТО.

Це прогнозовано викликало обурення в очільника Кремля. Тож під час наради з питань оборони 1 листопада він зробив гучну заяву, фактично адресовану США й НАТО.

Раніше Україна закликає збільшити присутність НАТО в Чорному морі

Путін заговорив про "бінокль або приціл"

Політик наголосив, що Москва повинна й надалі вдосконалювати свою систему повітряно-космічної оборони. Мовляв, на тлі "зростаючої інтенсивності авіації НАТО" біля Росії та Чорного моря такі дії є необхідністю.

Корабель США зайшов у Чорне море. Можемо подивитися на нього у бінокль або у приціл відповідних систем оборони,

– пригрозив очільник Кремля.

Путін пригрозив американському бойовому кораблю: дивіться відео

Зазначимо, що USS Mount Whitney – це флагманський корабель Шостого флоту Військово-Морських сил США, який базується в італійському поту Гаета. Раніше він брав участь в операціях в Атлантичному океані, Середземному, Карибському морях та в Індійському океані.

У Чорне море вже увійшов ракетний есмінець США

Наприкінці жовтня в акваторію Чорного моря вирушив ракетний есмінець USS Porter вирушив у акваторію Чорного моря. Там він також діятиме разом з силами НАТО та країнами-партнерками Альянсу. За американським судном одразу почали стежити російські військові.