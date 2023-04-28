По областях та у Києві лунала тривога: повідомлення про пуски ракет виявились неправдою
Російські загарбники не дають спокійно жити українцям та створюють нові загрози для жителів усіх регіонів. Зокрема, через це лунають сигнали повітряної тривоги.
У п'ятницю, близько 18:10 у багатьох областях України пролунала тривога (відбої – орієнтовно через годину). Важливо не ігнорувати в такі моменти сигнали попередження, адже існує реальна загроза з неба. Більше – у матеріалі 24 Каналу.
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19:15 Оголосили про відбої тривоги.
Карта тривог після оголошення відбоїв (станом на 19:20, 28 квітня) / alerts.in.ua
18:33 Телеграм-ресурси припустили, що станом на зараз повітряний простір України чистий та не летять повітряні цілі ні в бік Миколаєва, ні – Харкова.
Водночас, ймовірно, на Житомирщині та Вінниччині оголошення тривоги пов'язане з підняттям у повітря на території Білорусі Су-30.18:32 Керівник Миколаївської ОВА Кім написав: "Зі Сходу летить перша (ракета – 24 Канал)", – однак згодом він перепросив та констатував, що "ціль – пропала", але загроза залишається.
18:31 Тривоги пролунали в Києві та регіоні, а також у Житомирській, Черкаській, Кіровоградській та Вінницькій областях.
Повітряна тривога станом на 18:30, 28 квітня / Карта alerts.in.ua
18:26 Моніторингові групи уточнили, що, ймовірно, стався пуск крилатих ракет типу Х-101/555 з Ту-95 саме з району Каспію.
Реальність пуску, кількість ракет та кількість бомбардувальників наразі невідома. Подбайте про свою безпеку,
– мовиться в джерелі.
18:13 Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім попередив, що з 18:20 можливий підліт ракет, що росіяни випустили з бомбардувальника Ту-95.
Анонімні телеграм-канали згодом уточнили, що це означає таке: якщо в період з 18:20 до 19:00 справді був пуск – ракети входитимуть в наш повітряний простір.
18:12 Чиновники різних регіонів України закликали не ігнорувати повідомлення про небезпеку. Зокрема, глава Миколаївщини Віталій Кім та очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
Тривогу не ігноруйте,
– також констатував глава ОП Єрмак.
18:10 Тривоги пролунали в таких областях:
- Одеська;
- Миколаївська;
- Херсонська;
- Дніпропетровська;
- Запорізька;
- Донецька;
- Харківська;
- Полтавська;
- Сумська.
Повітряні тривоги в Україні станом на 18:10, 28 квітня / Карта