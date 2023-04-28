По областях та у Києві лунала тривога: повідомлення про пуски ракет виявились неправдою

Російські загарбники не дають спокійно жити українцям та створюють нові загрози для жителів усіх регіонів. Зокрема, через це лунають сигнали повітряної тривоги.

У п'ятницю, близько 18:10 у багатьох областях України пролунала тривога (відбої – орієнтовно через годину). Важливо не ігнорувати в такі моменти сигнали попередження, адже існує реальна загроза з неба. Більше – у матеріалі 24 Каналу.

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19:15 Оголосили про відбої тривоги.



Карта тривог після оголошення відбоїв (станом на 19:20, 28 квітня) / alerts.in.ua

У Київській ОВА попередили про ракетну загрозу та закликали не виходити з укриттів.

18:33 Телеграм-ресурси припустили, що станом на зараз повітряний простір України чистий та не летять повітряні цілі ні в бік Миколаєва, ні – Харкова.

Водночас, ймовірно, на Житомирщині та Вінниччині оголошення тривоги пов'язане з підняттям у повітря на території Білорусі Су-30.

Керівник Миколаївської ОВА Кім написав: "Зі Сходу летить перша (ракета – 24 Канал)", – однак згодом він перепросив та констатував, що "ціль – пропала", але загроза залишається.

18:31 Тривоги пролунали в Києві та регіоні, а також у Житомирській, Черкаській, Кіровоградській та Вінницькій областях.



Повітряна тривога станом на 18:30, 28 квітня / Карта alerts.in.ua

18:26 Моніторингові групи уточнили, що, ймовірно, стався пуск крилатих ракет типу Х-101/555 з Ту-95 саме з району Каспію.

Реальність пуску, кількість ракет та кількість бомбардувальників наразі невідома. Подбайте про свою безпеку,

– мовиться в джерелі.

ЗМІ пишуть, що фіксується зліт двох Ту-22м3 з військового аеродрому "Шайковка" у ворожій державі.

18:13 Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім попередив, що з 18:20 можливий підліт ракет, що росіяни випустили з бомбардувальника Ту-95.

Анонімні телеграм-канали згодом уточнили, що це означає таке: якщо в період з 18:20 до 19:00 справді був пуск – ракети входитимуть в наш повітряний простір.

18:12 Чиновники різних регіонів України закликали не ігнорувати повідомлення про небезпеку. Зокрема, глава Миколаївщини Віталій Кім та очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Тривогу не ігноруйте,

– також констатував глава ОП Єрмак.

Анонімні телеграм-канали написали, що, можливо, ворог здійснив два пуски з бортів бомбардувальника Ту-95 . Водночас моніторингові групи повідомили про запуск ракет стратегічної авіації.

18:10 Тривоги пролунали в таких областях:

Одеська;

Миколаївська;

Херсонська;

Дніпропетровська;

Запорізька;

Донецька;

Харківська;

Полтавська;

Сумська.



Повітряні тривоги в Україні станом на 18:10, 28 квітня / Карта