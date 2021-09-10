Можливі зловживання у Держкосмосі: Верховна Рада створила ТСК

Український парламент створив тимчасову слідчу комісію, яка розслідуватиме можливі зловживання у діях Держкосмосу. Відповідне рішення ухвалили на пленарному засіданні 10 вересня.

Мовиться про можливі протиправні дії посадовців Державного космічного агентства України та інших підприємств космічної галузі. Ймовірно такі зловживання могли статись під час реалізації проєктів "Либідь" та "Циклон-4".

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Чим ще займатиметься ТСК:

спробує визначити причини зниження фінансово-економічних показників підприємств космічної галузі,

розслідуватиме доведення до банкрутства підприємств космічної галузі, а також порушення при їх приватизації, причини і наслідків ліквідації таких підприємств;

розслідуватиме факти незаконної передачі, продажу та іншого відчуження технологій у космічній галузі.

Що відомо про проєкт "Либідь":

перший український геостаціонарний телекомунікаційний супутник;

він мав формувати Національну систему супутникового зв'язку України;

вартість виробництва і підготовки склала понад 300 мільйонів доларів;

спочатку запуск планували на 2011 рік, а згодом це кілька разів відтерміновували;

проблеми виникли через втрату наземного комплексу управління в Євпаторії;

у 2018 році запуск теж не відбувся через відсутність ракети-носія.

До складу ТСК увійдуть 10 нардепів.

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Коротко про проєкт "Циклон-4":