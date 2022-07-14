путін перестав довіряти оточенню, яке відповідає за ядерну зброю, – Давидюк

14 липня 2022 , 21:29
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У кремлі неодноразово погрожували використанням ядерної зброї. Однак у путін став дещо насторожено ставитись до відповідальних за неї.

Про це розповів політолог Микола Давидюк. Свою думку з нього приводу він висловив в інтерв'ю 24 каналу. І наголосив, що настороження Заходу цілком зрозумілі.

До слова Питання виживання, – Арестович припустив, як Захід відреагує на потенційний ядерний удар росії

Однак, за його словами, наш ворог "агресивний, але досить тупий". Утім світ поки не розуміє, як роззброїти росію – цього неадекватного терориста.

Але й у кремлі тим часом відбувається ціла драма з цього приводу.

путін перестав довіряти оточенню, яке відповідає за ядерну зброю. Він розуміє, що елітам не подобається ця війна, яку той програє,
– наголосив політолог.

Про цю недовіру свідчить й аналіз вбитих олігархів, які були дотичними до ядерної зброї й мали свою функцію. Деякі з них були носіями "валізки". 

До слова. У Московській області нещодавно знайшли важко пораненим полковника фсб у відставці Вадима Зіміна. Він відомий тим, що носив "ядерну валізку" президентів Росії.

Разом з тим фахівець вважає, що у країн Заходу залишився страх перед росією ще з часів Холодної війни. Однак українські військові нічого не бояться зазначив Давидюк.

Окупанти знову лякають ядерною ракетою 

  • У росії знову взялися за погрози. Глава роскосмосу дмітрій рогозін заявив, що росія готується до серійного виробництва ядерної ракети "Сармат".
  • Наприкінці червня президент росії владімір путін заявив, що перша ракета "Сармат" стане на бойове чергування до кінця 2022 року. Для цього ракета має пройти всі випробування і бути прийнятою на озброєння. Однак "Сармат" лише у квітні пройшла перший випробувальний пуск, тому сумнівно, що її візьмуть на чергування так швидко.

Повністю інтерв'ю з Давидюком про актуальні події: дивіться відео

 

Автор: Аліна Оліховська