Є інформація про масовані атаки, – мер Івано-Франківська закликав реагувати на тривоги

Російські війська, імовірно, найближчими днями можуть масовано атакувати Україну. Підготовку ворога до обстрілів фіксують монітори.

Про таке зазначає також мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, який поінформував про потенційну небезпеку у своєму телеграм-каналі.

Що відомо про загрозу обстрілу?

Ворожі війська протягом доби передислокували борти стратегічної авіації в межах східних, центральних і західних регіонів. Ймовірною метою таких дій може бути спорядження бомбардувальників Ту-95 крилатими ракетами.

Моніторинговий телеграм-канал "єРадар" фіксував активність одразу трьох бортів Ту-95МС, які перемістилися з Далекого Сходу на аеродроми "Оленья" та "Енгельс". Там писали про можливий ракетний удар упродовж найближчих 48 годин.

На тлі цього Руслан Марцінків закликав українців бути особливо уважними до тривог.

Реагуймо на тривоги. Є інформація, що в найближчі дні можуть бути масовані атаки. Ворог до цього готується,

– написав міський голова Івано-Франківська.

Нагадаємо, що попередня масована атака відбулася 16 квітня. Тоді окупанти вдарили по кількох містах, зокрема Харкову, Києву, Дніпру та Одесі, використовуючи різні типи озброєння протягом доби. За словами Андрія Ткачука, ворог намагається уразити якомога більше цілей різними методами.

