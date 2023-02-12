Можливі провокації, – Жданов про ситуацію на північному кордоні України

Росія з самого початку повномасштабної війни використовувала територію Білорусі для своїх військових операцій. Тож не дивно, що військові України контролюють північний кордон та уважно слідкують за можливою ескалацією з цього напрямку.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов розповів, що у прикордонних районах з Україною ворог продовжує утримувати свої підрозділи. Також він не припиняє здійснювати артилерійський обстріл позицій наших військ та населених пунктів поблизу лінії зіткнення.

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Обстріли та відсутність російських військ

Зокрема, минулої доби він обстріляв райони населених пунктів Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Однак за словами Жданова, Сіверський, Слобожанський Волинський та Поліський напрямки більш-менш стабільні.

Там російських військ практично не має. Лише на полігонах Брестської області. Ми їх контролюємо і знаємо їх кількість та їхнє переміщення,

– підкреслив Жданов.

Натомість за словами військового експерта, на кордоні розташовуються білоруські війська, які стоять на прикритті державного кордону.

Загроза наступу та провокації

Жданов розповів, що наразі на кордонах Півночі України станом на 12 лютого немає наступального ворожого угруповання.

Як тільки воно почне формуватися, я думаю, Генеральний штаб нам повідомить, і ми з вами про це знатимемо. Тому це одразу відповідь на питання чи буде наступ на Півночі,

– сказав він.

Однак на цих напрямках існує можливість провокації. Проте вони будуть пов'язані не з наступом, а з наступальними діями російських військ на Сході України.

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