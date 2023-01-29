Чи можливий новий наступ Росії у Луганській області: Гайдай оцінив перспективи ворога
Ворог не має особливої стратегії у війні. Однак резерви бойового складу його дуже великі.
Про це в ефірі національного телемарафону розповів очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай. Передає 24 Канал.
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Гайдай: Все може бути
Очільник Луганської ОВА застерігає, що від загарбників можна очікувати будь-якого сценарію розвитку подій. Він наголосив, що ворога достатньо живої сили, аби йти вперед.
"Все може бути, бо це війна з величезним ворогом. Все ж таки 140 мільйонів (йдеться про населення Росії і можливості мобілізувати сили – 24 Канал) – це потужний запас в резерві. Так, це непрофесійні солдати, але все одно їх дуже багато. На сьогодні найбільша проблема полягає в тому, що їх дуже багато. Немає такої яскравої тактики чи стратегії у ворога. Вони просто завалюють наші позиції тілами і кількість так потроху просуваються вперед", – розповів Гайдай.
Водночас він зазначив, в Луганській області хоч і важка ситуація, але повністю контрольована українськими Силами оборони.
І якщо з боку Донецької області, в Білогорівці нашими захисниками міцно тримаються позиції, то на Сватівсько-Кремінському напрямку крок за кроком українські військові мають успіх,
– додав Гайдай.
Нові плани загарбників
- Аналітики Інституту вивчення війни припускають, що локалізовані атаки на Вугледар та населені пункти Донецької та Запорізької областей, ймовірно, мають на меті розосередити ЗСУ та створити умови для наступу Росії на заході Луганської області.
- Ймовірно, окупанти мають намір провести кілька етапів наступальних дій, кульмінацією яких стане забезпечення "безпеки" кордонів Донецької та Луганської областей. Припускають, що ці етапи вимагатимуть за часом від шести до 12 місяців кампанії, якщо вони взагалі можливі, беручи до уваги минулі російські оперативні моделі дій на фронті.