Росія може почати новий наступ під Харковом: у ЗМІ назвали ймовірну дату, у ЗСУ кажуть це маячня

Російські війська готуються відновити наземний наступ на Куп'янськ та околиці. The Telegraph озвучив дату можливого початку наступу. Натомість у ЗСУ наголосили, що подібні заяви не відповідають дійсності.

The Telegraph з посиланням на джерело, близьке до Збройних Сил України, повідомив, що російські війська можуть знову вдатись до посилення повітряних атак у ці вихідні. І вже невдовзі після цього, Росія може здійснити наземний наступ. Мовляв, імовірна дата його початку – 15 січня.

Дивіться також Ворожі штурми біля Мар'їнки та Роботиного: карта бойових дій 5 січня

Що вказує на підготовку наступу

У статті йдеться, що Україна готується відбивати новий російський наступ поблизу Харкова, оскільки Москва посилює бомбардування північно-східної частини міста.

Так, за словами місцевих чиновників, учора, 4 січня, російські сили завдали ракетних, артилерійських та мінометних ударів по місту та 15 навколишніх населених пунктах. Ціллю були як цивільні будівлі, так і військові об'єкти.

"Обстріл військових об'єктів можуть розцінювати як підготовку до широкомасштабного наступу найближчими тижнями", – повідомило джерело.

Зазначають, що офіційно Київ не оприлюднив подробиці атак, але з посиланням на джерело видання пише, що "цілий день військові об'єкти в регіоні обстрілювалися перед нападом".

Також додають, що і російські, і українські війська борються за кращі позиції вздовж лінії фронту, що охоплює Куп'янськ, Сватове та Кремінну, неподалік кордону Харківської області. Натомість Росія зосередила свої ресурси в цьому районі, намагаючись наступати на контрольовані Україною міста – Кремінна та Лиман, які були окуповані російськими військами, поки Київ не деокупував їх під час контрнаступу у вересні 2022 року.

У ЗСУ назвали статтю маячнею

Начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо назвав це "маячнею", пише LIGA.net. Він наголосив, що журналісти "все перекрутили" й в матеріалі немає "нічого нового".

Фітьо звернув увагу, що The Telegraph посилається на "якісь незрозумілі підрозділи військової розвідки". Тож, за його словами, матеріал "не вартий уваги".

Ситуація на на фронті: Куп'янський напрямок