Сценарії варто розглядати найгірші: є кілька кроків, щоб захиститись від Росії в майбутньому

Мирні переговори щодо закінчення війни в Україні досі тривають. Водночас у європейських країн виникають побоювання, що Росія може скористатися перемир'ям та потім напасти вже і на держави Балтії та Польщу. Тому шлях до миру в Україні може бути дуже складним.

Таку думку висловив у розмові з 24 Каналом голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко, зазначивши, що Україна має готуватися до подальших випробувань, а наше суспільство демонструвати єдність. Також в ЄС спрогнозували, що Росія може напасти на країни Європи ще до 2030 року.

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На що розраховує Росія

Божко вважає, що українська держава має будувати таку структуру і систему управління, щоб враховувати гіпотетичний сценарій тривалої війни.

Доктрина політичного реалізму, за його словами, доводить, що більша міра готовності до будь-якого сценарію зменшує вірогідність найбільш загрозливого.

Такий розвиток подій може і не реалізуватися, але фактори безпеки змушують готуватись саме до найгіршого сценарію,

– підкреслив він.

Один з цих факторів, на думку Божка, полягає у тому, що Росія розраховує на те, що їй вдасться переозброїтись, однак не у сенсі отримання нових високотехнологічних зразків, що можуть конкурувати із західними.

На сьогодні йдеться про заповнення витрачених слотів російської армії на масові недорогі форми озброєння, зокрема, міномети та БТР.

Тому, за його словами, маємо демонструвати, що українське суспільство продовжує зберігати єдність довкола армії і держави в умовах війни. Також необхідно активніше контролювати інфопростір, не допускаючи скандалів, зайвих дискусій, які не мають відповідей, а працювати над тим, що нам зараз потрібно.

Якщо будемо демонструвати високу готовність до будь-якого сценарію, то найгірші сценарії будуть ставати менш ймовірними,

– впевнений Ярослав Божко.

Водночас, як відзначив голова Центру політичних студій "Доктрина", можна розглядати сценарій, що Росія відступить, але це не станеться через перемовини. Кремль шукає вигідних для себе моделей політичного рішення.

Проте Україна, додав він, має показати, що для росіян не буде вигідних для них моделей, тому їм доведеться певною мірою адаптуватися до цих реалій.

До слова, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок зауважив, що Росія давно виношує плани атаки на Північну Європу, однак Дональд Трамп "цього не хоче зараз усвідомити". Як наголосив Клочок, початок військової агресії в Європі стане викликом для США, адже вони не збираються виходити з НАТО. Проте Трамп продовжує шантажувати присутністю американських військ у Європі.