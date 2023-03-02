Ця динаміка буде лише наростати, – у ГУР прокоментували "події" під Брянськом
Російські пропагандисти поширюють інформацію, що нібито "українська ДРГ" зайшла у Брянську область та "взяла в заручники місцевих жителів". У Головному управлінні розвідки МО вже прокоментували такі заяви.
У коментарі 24 Каналу представник ГУР МО України Андрій Юсов зазначив, те, що зараз відбувається на території держави-агресорки – внутрішньоросійський конфлікт і продовження дестабілізації всередині Росії, яка почалася після нападу Росії на Україну.
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Юсов також додав, що є заяви російського добровольчого корпусу (РДК) про те, що сьогодні, 2 березня, відбулося на Брянщині. Представник ГУР наголосив, що Росія – нестабільне утворення, всередині якої є величезна кількість різного роду конфліктів: міжетнічних, політичних і релігійних, соціальних та інших.
Ця динаміка буде лише наростати. Те, що є сьогодні з'являються люди, які готові зі зброєю в руках чинити опір путінському режиму і боротися за звільнення Росії, – такі речі можна лише вітати,
– підкреслив Юсов.
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Що кажуть в ОП на "події" у Брянській області
В Офісі Президента України вже відреагували на заяви рупорів Кремля. Михайло Подоляк зазначив, що історія про "українську ДРГ" у Брянські області – це нова провокація абсолютно свідома провокація росіян. Річ у тому, що Кремль хоче налякати людей та виправдати свою агресію в Україні.
"Партизанський рух у Росії стає сильнішим та агресивнішим. "Бійтеся своїх партизанів", – наголосив Подоляк.
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Чергова порція брехні від окупантів
- 2 березня губернатор Брянської області Росії повідомив, що в область нібито зайшла "українська ДРГ" та буцімто "взяла в заручники" мирних жителів.
- Пропагандистські ЗМІ вже встигли поширити цю брехливу інформацію.
- Окрім цього, ФСБ повідомила, що вони разом з військовими "здійснюють заходи щодо знищення озброєних українських націоналістів, які порушили державний кордон". Втім, доказів щодо ДРГ так і немає.