Ця динаміка буде лише наростати, – у ГУР прокоментували "події" під Брянськом

Російські пропагандисти поширюють інформацію, що нібито "українська ДРГ" зайшла у Брянську область та "взяла в заручники місцевих жителів". У Головному управлінні розвідки МО вже прокоментували такі заяви.

У коментарі 24 Каналу представник ГУР МО України Андрій Юсов зазначив, те, що зараз відбувається на території держави-агресорки – внутрішньоросійський конфлікт і продовження дестабілізації всередині Росії, яка почалася після нападу Росії на Україну.

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Юсов також додав, що є заяви російського добровольчого корпусу (РДК) про те, що сьогодні, 2 березня, відбулося на Брянщині. Представник ГУР наголосив, що Росія – нестабільне утворення, всередині якої є величезна кількість різного роду конфліктів: міжетнічних, політичних і релігійних, соціальних та інших.

Ця динаміка буде лише наростати. Те, що є сьогодні з'являються люди, які готові зі зброєю в руках чинити опір путінському режиму і боротися за звільнення Росії, – такі речі можна лише вітати,

– підкреслив Юсов.

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Що кажуть в ОП на "події" у Брянській області

В Офісі Президента України вже відреагували на заяви рупорів Кремля. Михайло Подоляк зазначив, що історія про "українську ДРГ" у Брянські області – це нова провокація абсолютно свідома провокація росіян. Річ у тому, що Кремль хоче налякати людей та виправдати свою агресію в Україні.

"Партизанський рух у Росії стає сильнішим та агресивнішим. "Бійтеся своїх партизанів", – наголосив Подоляк.

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Чергова порція брехні від окупантів