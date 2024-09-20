Можливості та потенціал ростуть: генерал США відповів, що стримує ВПК України

Наприкінці серпня Україна вперше атакувала важливий порт у Мурманську, що в північно-західній частині Росії. Це вказує на те, що можливості нашого військово-промислового комплексу продовжують розвиватися.

Потрібно отримувати боєприпаси більшої дальності та точності. Однак і тут є обмежувальний фактор – потрібні гроші. Це 24 Каналу сказав генерал США у відставці, колишній директор ЦРУ Девід Петреус.

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Що стримує ВПК України

Ексдиректор ЦРУ зазначив, що потенціал України у виготовленні та використанні озброєння дійсно вдосконалюється. Проблема полягає у тому, що завжди є обмеження щодо того, скільки коштує створення ракети чи дрона.

У 2023 році президент Володимир Зеленський заявляв, що наступного року Україна прагне виготовити понад мільйон дронів. За 9 місяців цього вже вдалося досягти, а, можливо, навіть і в кілька разів перевищити.

Маємо робити все, щоб допомогти. Але зазначу, що завжди є певні обмеження все скрізь та відразу. Вам потрібно з'ясувати, на чому збираєтеся зосередитися. І це, я думаю, також триває,

– наголосив Девід Петреус.

Генерал у відставці висловив сподівання, що між Україною та США зараз тривають інтенсивні переговори й невдовзі наша держава отримає дозвіл на удари далекобійним озброєнням по території Росії.