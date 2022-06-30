На Одещині все ж не відкриватимуть пляжі

В Одеській області поки не планують відкривати пляжі. Зваживши усі ризики у ДСНС прийшли до висновку, що це занадто небезпечно й купатися не можна.

Про це під час брифінгу повідомила речниця ДСНС Одеської області Марина Мартиненко. Також у ДСНС спростували інформацію щодо відкриття міських пляжів в Одесі, яка була опублікована мерією раніше.

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Пляжі на Одещині не відкриють

В Одеській області не відкриють пляжі через велику кількість вибухонебезпечних предметів в акваторії та ймовірну загрозу з моря.

Зараз дуже багато вибухонебезпечних предметів, які можуть приплести до нас на берег, так само є небезпека загрози з моря і для того, щоб убезпечити людей – пляжі відкриватися не будуть,

– сказала Марина Мартиненко.

Купатися небезпечно у будь-яких водоймах

Кожного року на Одещині відкривалися місця відпочинку. Там були пости рятувальників, перевіряли дно та воду на наявність небезпек. У цьому сезоні такі процедури провести не можуть. Тож тепер в Одеській області немає жодного пляжу, який був би офіційним.

Всі ставки, річки та лимани – жоден не перевірений, кожна водойма наразі є небезпечною. Просто прийти туди відпочивати не заборонено, ДСНС цього не забороняє, але заходити у воду вже є небезпечно,

– пояснила вона.

Раніше мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що у місті хочуть відкрити деякі пляжі, й що розробляється проєкт створення безпечних ділянок, де будуть встановлені спеціальні захисні сітки. Мартиненко повідомила, що питання про можливі сітки та інші заходи безпеки дійсно порушувалося, але рішення не знайшли.

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