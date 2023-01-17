Суцільна військова база: чи можна невійськовим шляхом повернути Крим

Україна продовжує деокуповувати свої території, які Росія захопила силою у 2014 та 2022 роках. Зокрема дуже актуальне питання шляхів деокупації півострова Крим.

Політтехнолог Борис Тизенгаузен у стрімі 24 каналу заявив, що невійськовим шляхом звільнити півострів неможливо. Він відзначає, що Росія перетворила Крим у величезну військову базу.

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Невійськовий шлях деокупації Криму

Співрозмовник висловив сумнів, що півострім можна буде звільнити, просто перерізавши для Росії шляхи логістичного постачання. Крім того, після окупації туди приїхали дуже багато сімей російських військових та працівників ФСБ.

А ще й колаборанти, які перейшли на бік Росії. Вони чудово розуміють, що коли ми туди зайдемо, вони будуть відповідати згідно з законом,

– пояснює Борис Тизенгаузен.

Стрім з Борисом Тизенгаузеном – дивіться відео

Настрої людей у Криму

Політтехнолог також розповів, про свого знайомого з Криму, який зі своєю проукраїнською позицією залишився жити на півострові навіть після його окупації та початку повномасштабної війни.

"Нещодавно я йому написав, а він розповів, що вже не живе в Криму, а виїхав у Європу. Не лише він, багато, скажімо так, кримчан, які співчувають Україні, втекли з Криму. Зокрема й ті, хто думав, що вони там назавжди", – розповідає Тизенгаузен.

За його словами, були вже кілька хвиль масової втечі з Криму. Перша така була після вибухів на самому півострові. Та найбільша – після вибуху на кримському мосту.

Третя хвиля – на фоні чуток про мобілізацію. По-перше, після першої оголошеної мобілізації, а по-друге після чуток про другу хвилю мобілізації,

– відзначив політтехнолог.

Він пояснив, що в разі мобілізації втекти з Криму можна лише через кримський міст. А там кримчанам одразу й вручать повістку. Тому поки є можливість, вони намагаються втікати в інші країни.

Окупація Криму