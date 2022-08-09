Виїзд дитини за кордон: оформити дозвіл можна буде в Дії

У Мінцифри хочуть позбутись дуже бюрократичної та незручної процедури оформлення дозволу для дитини на виїзд за кордон. У відомстві сподіваються, що незабаром все зможуть спростити до кількох кліків у Дії.

Про можливі інновації у застосунку "Дія" розповів віцепрем'єр Михайло Федоров. Він наголосив, що оформлення дозволу на виїзд дитини за кордон – з паперового та забюрократизованого минулого.

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Зараз треба знайти час та гроші на нотаріуса, – Федоров

Треба знайти всі паперові документи та свідоцтва, а головне – час та гроші на нотаріуса. А ще – носити завірену нотаріусом паперову заяву із собою. Її можна випадково втратити, і доведеться ще раз проходити всю процедуру спочатку,

– пояснив Федоров.

У Мінцифри зауважили: більшість країн ЄС вже запровадили певну електронну форму для такого дозволу. У Франції – її можна просто завантажити з сайту. Італія, Німеччини та Литва – відмовились від неї взагалі.

Оформити дозвіл можна буде у Дії безкоштовно

Федоров каже, що оформлення буде доступним у смартфоні і абсолютно безкоштовним. Ініціативу Мінцифри та Мін'юсту парламент підтримав в першому читанні.

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