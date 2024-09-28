Чи дадуть відстрочку чоловіку, у якого вагітна дружина: чітка відповідь юристки

Утримання трьох неповнолітніх дітей є підставою для відстрочки від мобілізації. Юристка пояснила, чи можна уникнути призову, якщо дружина військовозобов'язаного вагітна втретє.

Експертка юридичної компанії "Муренко, Курявий і Партнери" Єлизавета Алефіренко зазначила, що зачата, але не народжена дитина не може вважатися окремим суб'єктом без матері. Відповідно у цьому випадку не йдеться про набуття чоловіком статуса утримувача трьох дітей.

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Чи вагітність – підстава для відстрочки

Тому наявність вагітної дружини третьою дитиною є недостатнім для отримання відстрочки,

– наголосила юристка.

Отже, щоб отримати відстрочку, чоловік на цей момент повинен мати трьох чи більше дітей. Крім того, він повинен підтвердити факт їхнього утримання.

До слова, оновлений законопроєкт про мобілізації визначив перелік документів, які потрібно подати для отримання відстрочки батькам трьох неповнолітніх дітей. Передусім, це свідоцтво про народження дітей із зазначенням батьківства військовозобов'язаного та один із таких документів: