Чи мобілізують чоловіка, якщо дружина пішла служити: роз'яснення юриста

В Україні відстрочка від мобілізації надається за певними умовами. Зокрема її може отримати чоловік, якщо його жінка служить у Збройних силах України.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на адвоката юридичної компанії "Riyako&Partners" Катерину Аніщенко в інтерв'ю для "РБК-Україна".

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Чи можна отримати відстрочку, якщо служить дружина

За словами Аніщено, якщо жінка вступила до лав ЗСУ під час війни, це є підставою для надання її чоловіку відстрочки.

Якщо служить дружина, чоловік має передбачене законом право на відстрочку від мобілізації, а також право бути звільненим з лав ЗСУ,

– наголосила вона.

Крім того, юристка зазначила, що в чинному українському законодавстві "немає окремо гендерних військових законів", тому якщо служить дружина, то чоловік має право на відстрочку.

"Але за умови, якщо вона служить саме в Збройних силах України. Не у поліції, не в ДСНС. Ці служби також виконують свої обов'язки під час воєнного стану, але це не є підставою для отримання чоловіком відстрочки", – уточнила Аніщенко.

Вона також зазначила, що під час спілкування з клієнтами неодноразово стикається з випадками, коли родини приймають рішення, враховуючи такі обставини.

"Дружина, маючи неповнолітню дитину, іде добровільно мобілізуватися до ЗСУ через рекрутинговий центр. Розуміючи при цьому, що її як жінку навряд чи відправлять служити на "нуль". А її чоловік тим часом отримує передбачену законодавством відстрочку від мобілізації. Таким чином він забезпечить їхні сімейні права, щоб дитина залишалася з кимось з батьків", – підсумувала адвокат.

Чи можуть одночасно призвати і чоловіка, і дружину

Згідно з законом України "Про військовий обов’язок та військову службу", немає обмежень щодо кількості мобілізованих осіб з однієї родини.

Проте існують певні винятки. Мобілізації не підлягають ті особи, у яких близькі родичі загинули або зникли безвісти під час війни. До таких родичів належать чоловік, дружина, діти, батьки, бабусі, дідусі, а також рідні брати та сестри.

Інша умова звільнення від мобілізації стосується подружніх пар: якщо один із подружжя вже служить у війську і має неповнолітню дитину, то другий із них не підлягає мобілізації.

Також не підлягають мобілізації:

жінки, які перебувають у стані вагітності або у декретній відпустці для догляду за дитиною;

подружжя, якщо обидва служать у війську і мають дітей до 18 років;

чоловіки, які утримують трьох і більше дітей до 18 років і не мають заборгованості зі сплати аліментів;

батьки-одинаки або опікуни дітей до 18 років;

ті, хто доглядає за дитиною з інвалідністю чи тяжкими хворобами;

особи, які здійснюють постійний догляд за чоловіком, дружиною або родичами з інвалідністю.

Отже, якщо родина не потрапляє під ці винятки, її члени можуть бути мобілізовані без обмежень, незалежно від сімейного статусу.