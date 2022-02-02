Можна стверджувати, що Трухіна покривали, – головна редакторка УП

ЗМІ оприлюднили відео з бодікамер поліцейським на місці ДТП за участі "слуги" Олександра Трухіна. Журналісти стверджують, що міністр внутрішніх справ Денис Монастирський бачив ці кадри раніше.

Про це в ефірі одного з українських телеканалів розповіла Севгіль Мусаєва, головна редакторка "Української правди". За її словами, журналісти намагалися отримати це відео, відколи сталася ДТП.

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Глава МВС бачив відео з бодікамер поліцейських

За словами Мусаєвої, очільник МВС Денис Монастирський бачив це відео через кілька днів після ДТП. "Ми стверджуємо це у нашому розслідуванні, точніше – посилаємось на наших співрозмовників. І у нас є підстави довіряти цим фактам", – підкреслила вона. Й додала, що редакція видання не володіє даними про те, чи бачили ці кадри Зеленський та очільник ДБР.

Але у мене викликає здивування, якщо дійсно Монастирський це бачив, і поліція передавала цю справу до ДБР, чому це відео не додали як доказ,

– зазначила Мусаєва.

Виключення зі "Слуги народу" – вже недостатньо

Головна редакторка УП звернула увагу на те, що Трухіна вже виключили з партії й, скоріш за все, виключать і з фракції. Втім, на її думку, цього вже недостатньо. Мовляв, зважаючи на інформацію, оприлюднену в розслідуванні, тепер варто вимагати відставки або відповідальності керівників правоохоронних органів.

"Адже мовиться про те, що суспільство просто не знало цих фактів і Трухіна покривали. Це називається так і ми можемо сьогодні про це говорити відверто", – підсумувала Мусаєва.

Мусаєва про розслідування ДТП з Трухіним: дивіться відео 24 каналу

Гучне розслідування УП про Трухіна: що відомо

Журналісти вперше показали кадри з нагрудної камери поліцейського, який перебував на місці масштабної ДТП наприкінці серпня 2021 року. В аварії постраждали 6 людей. Крім цього, УП вдалося поспілкуватися з правоохоронцем, який прибув туди одним із перших. За його словами, Трухін намагався залишити місце аварії. Мовляв, спішить на урочисті заходи.

Правоохоронці не відпускали його. Тож він спробував домовитися з ними й просив принести з автомобіля сумку. "Там є 150 тисяч", – наголошував нардеп. "Давай я тихесенько зараз в ліс піду. Я поговорю з Денисом Монастирським. Потім знайдемося і я віддячу", – чути на відео голос, схожий на Трухіна.

Реакція "слуг народу" та Зеленського

Одним з перших на розслідування відреагував Давид Арахамія, очільник фракції "Слуги народу". Політик наголосив, що йому та його колегам соромно за Трухіна, й наголосив, що йому – не місце в їхній політсилі.

2 лютого "слуги" заявили, що скликають термінове засідання парламенту через скандали з нардепами. Там планують заслухати очільників МВС, Офісу генпрокурора та ДБР.

Зеленський заявив, що повністю підтримує позицію партії про виключення Трухіна. Він підкреслив, що усі повинні бути рівними перед законом.

Зеленський про розслідування щодо Трухіна: дивіться відео