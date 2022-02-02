Можна стверджувати, що Трухіна покривали, – головна редакторка УП
Джерело:24 канал
ЗМІ оприлюднили відео з бодікамер поліцейським на місці ДТП за участі "слуги" Олександра Трухіна. Журналісти стверджують, що міністр внутрішніх справ Денис Монастирський бачив ці кадри раніше.
Про це в ефірі одного з українських телеканалів розповіла Севгіль Мусаєва, головна редакторка "Української правди". За її словами, журналісти намагалися отримати це відео, відколи сталася ДТП.
До теми Скандальне відео з бодікамер та виключення з партії: все, що варто знати про ДТП з Трухіним
Глава МВС бачив відео з бодікамер поліцейських
За словами Мусаєвої, очільник МВС Денис Монастирський бачив це відео через кілька днів після ДТП. "Ми стверджуємо це у нашому розслідуванні, точніше – посилаємось на наших співрозмовників. І у нас є підстави довіряти цим фактам", – підкреслила вона. Й додала, що редакція видання не володіє даними про те, чи бачили ці кадри Зеленський та очільник ДБР.
Але у мене викликає здивування, якщо дійсно Монастирський це бачив, і поліція передавала цю справу до ДБР, чому це відео не додали як доказ,
– зазначила Мусаєва.
Виключення зі "Слуги народу" – вже недостатньо
Головна редакторка УП звернула увагу на те, що Трухіна вже виключили з партії й, скоріш за все, виключать і з фракції. Втім, на її думку, цього вже недостатньо. Мовляв, зважаючи на інформацію, оприлюднену в розслідуванні, тепер варто вимагати відставки або відповідальності керівників правоохоронних органів.
"Адже мовиться про те, що суспільство просто не знало цих фактів і Трухіна покривали. Це називається так і ми можемо сьогодні про це говорити відверто", – підсумувала Мусаєва.
Мусаєва про розслідування ДТП з Трухіним: дивіться відео 24 каналу
Гучне розслідування УП про Трухіна: що відомо
Журналісти вперше показали кадри з нагрудної камери поліцейського, який перебував на місці масштабної ДТП наприкінці серпня 2021 року. В аварії постраждали 6 людей. Крім цього, УП вдалося поспілкуватися з правоохоронцем, який прибув туди одним із перших. За його словами, Трухін намагався залишити місце аварії. Мовляв, спішить на урочисті заходи.
Правоохоронці не відпускали його. Тож він спробував домовитися з ними й просив принести з автомобіля сумку. "Там є 150 тисяч", – наголошував нардеп. "Давай я тихесенько зараз в ліс піду. Я поговорю з Денисом Монастирським. Потім знайдемося і я віддячу", – чути на відео голос, схожий на Трухіна.
Реакція "слуг народу" та Зеленського
- Одним з перших на розслідування відреагував Давид Арахамія, очільник фракції "Слуги народу". Політик наголосив, що йому та його колегам соромно за Трухіна, й наголосив, що йому – не місце в їхній політсилі.
- 2 лютого "слуги" заявили, що скликають термінове засідання парламенту через скандали з нардепами. Там планують заслухати очільників МВС, Офісу генпрокурора та ДБР.
- Зеленський заявив, що повністю підтримує позицію партії про виключення Трухіна. Він підкреслив, що усі повинні бути рівними перед законом.
Зеленський про розслідування щодо Трухіна: дивіться відео