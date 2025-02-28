Є один дієвий спосіб: чи справді ЗСУ знайшли захист від російських КАБів
- Сили оборони почали використовувати засоби РЕБ, щоб глушити російські авіабомби КАБ, збиваючи їх з курсу.
- КАБ має подвійну навігаційну систему, для ефективного відхилення необхідна дорога професійна система, яка все одно не гарантує повного захисту.
- Росіяни часто використовують кілька КАБ одночасно, тому одна бомба може влучити в ціль.
З'явилася інформація, що Сили оборони нібито почали глушити авіабомби на фронті. Завдяки засобам РЕБ вони відхиляються від курсу та вибухають в полях.
Варто розуміти, що КАБ має подвійну навігаційну систему. Як пояснив 24 Каналу військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний, перша є інертною, вона "розкручується" з певним відхиленням.
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Чи справді є протидія КАБам
Перша система є доволі неточною, тому для її коригування створили другу. Мовиться про систему супутникової навігації. У ній використовують GPS та інші системи навігації, які коригують курс КАБа.
Чи можна засобами РЕБ його відхилити? Можна. Але питання в тому, наскільки великою буде похибка, бо інертна система наведення все одно залишається,
– розповів військовий експерт.
Вона може влучити у ціль без використання GPS. Також треба зрозуміти, що в авіабомбі є спеціальна антена із захистом від РЕБ і від 4 до 12 каналів. Це означає, що сфера поділена на 4 або на 12 частин. Якщо в якійсь з них з'являється перешкода – КАБ перестає використовувати один з цих каналів.
Якщо в нього залишиться хоча б один не заглушений канал, то антена продовжить працювати. Тож відхилити КАБ можна, але досить складно. Потрібна професійна система вартістю декілька мільйонів доларів, яка зможе це зробити хоча б частково,
– підкреслив Павло Нарожний.
Але варто пам'ятати, що росіяни, зазвичай, скидають не один КАБ, а декілька. Навіть, якщо стоятиме РЕБ, хоча б одна авіабомба все-таки може влучити в ціль. Тому, на жаль, радіоелектронна боротьба не є гарантією для протидії КАБу.
"Однозначною відповіддю на проблематику з КАБами буде збиття літаків, які їх переносять. Або знищення цих суден ще на аеродромах", – наголосив Павло Нарожний.
Тому РЕБ – дієвий механізм, але не є остаточним розв'язанням проблеми.