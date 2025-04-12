Мобілізація в Україні: чи можна знімати процес вручення повістки на відео

Військові обурюються, що в мережу потрапляють лише відео, де співробітники ТЦК поводяться неналежно, а ситуації, коли люди провокують сутички або ображають співробітників, залишаються поза увагою. Насправді у таких випадках часто використовуються камери для фіксації інцидентів, але не завжди вони є під рукою.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на сержанта, фронтовика, який наразі служить у ТЦК, Олександра Порожнюка у інтерв'ю "Главкому".

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Чи можуть співробітники ТЦК знімати на відео процес вручення повістки

Порожнюк розповів, що у працівників ТЦК немає заборони на зйомку процесу вручення повістки.

Буває, ми ходимо з нагрудними камерами, такими, як у поліцейських. Якщо людина сама вчиняє агресію, а потім дзвонить скаржиться на гарячу лінію, ми можемо за допомогою відео довести, як усе було. Але не всі і не кожен раз ходять "на повістки" з відеокамерами, бо ті камери коли видають нам, а коли й не видають,

– зазначає він.

Крім того, військові обурюються, що в мережі можна знайти лише ті відео, де ТЦК брутально запихають чоловіків у бусики, однак таких випадків в рази менше, ніж тих, коли принижувати співробітників військкомату, провокують сутичку.

"Одного разу в Полтаві, коли я підійшов до хлопця перевірити облікові документи, виявилося, що йому 24 роки, а мені здалося, що вже років 26. Тобто я думав, що він уже призовного віку. Я ввічливо попросив документи, а він почав клясти мене на всі лади, матюкатися. Кричав мені в лице: "Ідіть самі воюйте! Війна для вас, а не для нас". Я кажу, що мені самому 24 роки і я вже був на передку. А він: "Тебе бог покарає!". Та мене, кажу, вже покарав – я поранений. А він: "То ще раз покарає! Ідіть воюйте. У нас тут, у Полтаві, війни немає", – поділився Порожнюк.

Він додав, що у таких ситуаціях доводиться стримуватись, адже такі люди викликають роздратування, але проблем мати не хочеться.

Один раз колега почав скандалити, коли хлопці, до яких він підійшов, попросили показати документ, що він має право вручати повістки. То словесна була сутичка. То я тоді підійшов, поговорив, вони нормально поставилися, показали мені свої документи, що в них є бронь, ми нормально так побалакали. Мій побратим був трохи неправий,

– розповідає сержант.

Порожнюк підкреслює, що завжди ставиться до людей з повагою. Він не підходить до них із криками "Я герой, бо воював, а ти ухилянт", а починає з ввічливого звернення: "Доброго дня. Можна ваші облікові дані перевірити? Чи є у вас відстрочка?". Завдяки такому підходу, люди зазвичай відповідають з взаємною повагою.