Мобілізація в Україні: кому з чоловіків з інвалідністю заборонений виїзд за кордон

В Україні триває воєнний стан та проведення загальної мобілізації. Призову на службу підлягають чоловіки від 18 до 60 років.

Чоловіків з інвалідністю призвати не можуть. Однак виїжджати за кордон можуть не всі з них. Детальніше про це – розповість 24 Канал.

Зверніть увагу Ніяких хвиль немає, – у Сухопутних військах пояснили, що відбувається з мобілізацією в Україні

В яких випадках заборонено виїзд за кордон чоловікам з інвалідністю

Чоловіків з інвалідністю не випустять за кордон, якщо документи, які підтверджують інвалідність, були отримані за кордоном.

Також особи з інвалідністю не можуть виїхати з України, якщо нададуть документи з ТЦК з відміткою/записом "знятий з військового обліку".

Які треба мати документи для виїзду за кордон чоловікам з інвалідністю

Посвідчення, яке підтверджує відповідний статус,

Пенсійне посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги,

Довідка для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу.

Мобілізація в Україні: останні новини

Президент Володимир Зеленський заявив, що військове керівництво отримало завдання створити резерви особового складу. Це потрібно, щоб захисники мали змогу відновлювати сили після бойових дій.

Нині в Україні ніяких хвиль мобілізації немає. У більшості випадків громадян викликають до територіальних центрів комплектування, щоб уточнити військово-облікові дані.

Військовий облік українців відбуватиметься через Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів. А у Дії незабаром має з'явитися новий сервіс – електронний військовий квиток.

Чоловіки з ІІІ групою інвалідності можуть мобілізуватися на військову службу за власним бажанням. У такому випадку вони не підлягають виїзду за кордон на загальних підставах.