Чи потрібен дозвіл військкомату для зміни місця проживання військовозобов'язаних

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україні діє воєнний стан. За законом є норма, що призовники, військовозобов'язані та резервісти не можуть змінювати місце проживання без дозволу керівника Територіального центру комплектування.

Про це розповідає 24 Канал та юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак. Він зазначив, що норма повідомляти військкомати про зміну фактичного місця проживання існує у законодавстві з 1992 року.

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"Норма дійсно передбачає обов'язок призовників, військовозобов’язаних та резервістів отримувати дозвіл керівника відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки для виїзду з місця проживання", – сказав Юрчак.

Чи діє норма на практиці

Зазначимо, що місцем перебування військовозобов'язаного є житло, в якому людина мешкає менше ніж 6 місяців на рік. Щодо місця проживання, то це юридично оформлене місце, в якому людина має помешкання. За законом, місце проживання чи перебування особи із місцем реєстрації її проживання не пов'язують. Відтак, нема потреби отримувати дозвіл на виїзд.

Торік у липні Генштаб ЗСУ затвердив спеціальний порядок, щоб врегулювати питання. Проте його скасували на вимогу президента Зеленського "з метою зменшення соціальної напруги та недопущення маніпулювання суспільною думкою для його доопрацювання з урахуванням змін до законодавчих актів".

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Згодом до Верховної Ради внесли законопроєкт №7522. Він пропонує дозволити вільне переміщення призовників, військовозобов'язаних і резервістів по території України. Тобто не потрібно дозвіл військкомату. Проте закон досі не ухвалили.

Відтак, хоч норма заборони змінювати місце проживання без дозволу військкомату існує, але вона не діє на практиці. Наразі не варто боятися змінювати місце проживання.

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