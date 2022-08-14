Щоб виїхати з Маріуполя, доводиться робити "паспорт" псевдореспубліки: якими будуть наслідки

Люди, які хочуть виїхати з тимчасово окупованого росією Маріуполя, можуть це зробити. Щоправда, для цього вони змушені робити документи "ДНР".

Про це 24 каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Він наголосив, що українська влада готова допомагати всім охочим виїхати з окупованого міста.

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"Живий щит, щоб унеможливити контрнаступ ЗСУ"

Андрющенко зазначив, що виїзд із Маріуполя ускладнюється вигаданими бюрократичними процедурами з боку окупантів. Зокрема, іноді потрібно кілька тижнів, щоб отримати перепустку.

Також, за його словами, на окупантському пункті пропуску Василівка охочих евакуюватися тримають певний час. Щодня там збирається до 3 – 5 тисяч автівок.

І ми розуміємо, що це живий щит для того, щоб унеможливити контрнаступ наш. Але щодня десь 50 – 100 людей з Маріуполя виїжджають,

– наголосив радник мера Маріуполя.

Він зауважив, що евакуйованих маріупольців зустрічають уже безпосередньо в Запоріжжі.

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"Аби вирватися з міста, люди мусять отримувати документи ДНР"

Андрющенко розповів, що для того, щоб виїхати з Маріуполя, людям доводиться робити "паспорти" псевдореспубліки. Тому вони переймаються, чи не виникне потім у них проблем із цим "документом".

Ми розуміємо, що для того, аби вирватися з цього полону, треба йти на те, щоб отримувати документи так званої ДНР,

– зауважив він.

За його словами, людям роз'яснюють і намагаються допомогти різними шляхами. Адже на окупованій території нема правового поля. А Україні головне – вивести людей із окупованої території.

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росіяни не припиняють вчиняти свої звірства. На тимчасово окупованих територіях надумали здійснити самосуд над українськими захисниками.

Удень 13 серпня у тимчасово окупованому Маріуполі пролунав гучний вибух. Його почуло усе місто.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що потужний вибух прогримів поблизу Шлакової гори неподалік Металургічного комбінату. Це сталося через хитрість місцевих партизанів.

Об'єднання українських продюсерів (ОУП) показало перший тизер документального фільму "Маріуполь. Невтрачена надія". Режисером картини виступив Максим Литвинов, а авторкою ідеї стала Тала Пристаєцька.

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